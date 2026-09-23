Presidente De la Espriella ganó tutela que le ordenaba no caminar entre muertos en combates

Quien resolvió el caso no fue el despacho laboral que había dictado la orden inicial, tras la tutela presentada por el congresista Santiago Osorio, sino el Juzgado Treinta Civil del Circuito de Bogotá. Ese despacho terminó con el expediente en sus manos porque un segundo ciudadano,…

El Gobierno Nacional salió favorecido en la tutela que pretendía impedir que el presidente Abelardo de la Espriella apareciera caminando junto a cuerpos cubiertos con bolsas y que esas imágenes fueran difundidas a través de los canales oficiales de la Presidencia.

Te leemos la información completa para que tengas una experiencia más inmersiva en nuestro portal.

Lee nuestros resúmenes para informarte con los puntos clave de cada noticia. Te contamos lo que debes saber en pocos segundos.

Quien resolvió el caso no fue el despacho laboral que había dictado la orden inicial, tras la tutela presentada por el congresista Santiago Osorio, sino el Juzgado Treinta Civil del Circuito de Bogotá. Ese despacho terminó con el expediente en sus manos porque un segundo ciudadano, Javier Ricardo Cabrera Cruz, radicó una tutela sobre el mismo asunto. Esta situación llevó al Tribunal Superior de Bogotá a disponer que los dos procesos se acumularan y pasaran a un juez distinto al que había fijado la medida cautelar.

Publicidad

Aquella orden provisional se limitó a las cuentas de la Presidencia, pero no impidió que las imágenes siguieran circulando, hasta la fecha, en los perfiles personales del mandatario. En su defensa, la Casa de Nariño se apoyó justamente en esa medida cautelar: argumentó que, al haber sido retiradas las publicaciones de los canales institucionales de Instagram, la tutela había perdido su razón de ser.

El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), por su parte, sostuvo que ni Osorio ni el segundo demandante, Cabrera Cruz, habían demostrado tener vínculo familiar con algún menor afectado por las imágenes, por lo que no estaban habilitados para invocar en su nombre la protección especial que la Constitución otorga a los niños.

Con ese argumento como base, el juez concluyó que ninguno de los dos accionantes tenía legitimidad y negó la tutela. A su juicio, tampoco quedó demostrado que las autoridades hubieran faltado al respeto a los cuerpos exhibidos y resaltó que ningún familiar de las víctimas había elevado una queja.

Aun así, el despacho señaló que los resultados de las operaciones militares podrían darse a conocer "mediante recursos menos invasivos de la dignidad, memoria e imagen de quienes fallecieron y de la intimidad de sus familias". El juez fue enfático en aclarar que ese llamado no es una orden y precisó que no equivale a un amparo constitucional ni implica censura o restricción alguna para la Presidencia.

Noticia en desarrollo…

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.