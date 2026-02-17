Publicidad

A la cárcel hombre que explotaba sexualmente a pareja en condición de discapacidad en Tolima

Según la Fiscalía, Yoimar Gonzalo Serrano Trujillo les ofrecía a sus víctimas trabajo en oficios del campo para luego someterlos a diferentes actividades sexuales. El hombre fue imputado por el delito de trata de personas agravado.

Redacción Judicial
17 de febrero de 2026 - 09:42 p. m.
Yiomar Gonzalo Serrano Trujillo fue imputado por el delito de trata de personas agravado, cargo que fue acpetado.
Una fiscal de la Seccional Tolima presentó ante un juez de control de garantías a Yoimar Gonzalo Serrano Trujillo, quien sería el responsable de explotar sexualmente a una pareja de adultos en condición de discapacidad, entre abril de 2025 y enero de 2026, en un inmueble de El Espinal (Tolima).

El hombre fue imputado por el delito de trata de personas agravado, cargo que aceptó, por lo que permanecerá privado de la libertad en centro carcelario. Según indicó la Fiscalía General de la Nación, Serrano Trujillo les ofrecía trabajo en oficios del campo a las víctimas para abusar de estas.

“De esta manera, presuntamente, se ganó su confianza y ejerció una posición de jerarquía y autoridad que le permitió someter a la mujer a diferentes vejámenes de tipo sexual, ante la mirada de su esposo”, señaló el ente, y agregó que las víctimas, debido a su condición cognitiva, no entendían que se trataba de actividades en contra de su integridad.

Asimismo, la Fiscalía señaló que los actos habrían sido grabados en video por Serrano Trujillo y compartidos a diferentes contactos en plataformas de mensajería instantánea. “Uno de los contenidos llegó a uno de los familiares de los afectados, quien alertó a las autoridades de los abusos”, indicó el ente.

Serrano Trujillo fue capturado por miembros del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), en coordinación con la Policía Nacional, en vía pública de El Espinal (Tolima), e imputado por el delito de trata de personas agravada.

