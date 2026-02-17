A la cárcel hombre que explotaba sexualmente a pareja en condición de discapacidad en Tolima

Yiomar Gonzalo Serrano Trujillo fue imputado por el delito de trata de personas agravado, cargo que fue acpetado. Foto: Fiscalía General de la Naci

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Una fiscal de la Seccional Tolima presentó ante un juez de control de garantías a Yoimar Gonzalo Serrano Trujillo, quien sería el responsable de explotar sexualmente a una pareja de adultos en condición de discapacidad, entre abril de 2025 y enero de 2026, en un inmueble de El Espinal (Tolima).

El hombre fue imputado por el delito de trata de personas agravado, cargo que aceptó, por lo que permanecerá privado de la libertad en centro carcelario. Según indicó la Fiscalía General de la Nación, Serrano Trujillo les ofrecía trabajo en oficios del campo a las víctimas para abusar de estas.

Lea: Exminjusticia (e) Idarraga cuestiona correo anónimo que llevó a la salida del general Urrego

“De esta manera, presuntamente, se ganó su confianza y ejerció una posición de jerarquía y autoridad que le permitió someter a la mujer a diferentes vejámenes de tipo sexual, ante la mirada de su esposo”, señaló el ente, y agregó que las víctimas, debido a su condición cognitiva, no entendían que se trataba de actividades en contra de su integridad.

Asimismo, la Fiscalía señaló que los actos habrían sido grabados en video por Serrano Trujillo y compartidos a diferentes contactos en plataformas de mensajería instantánea. “Uno de los contenidos llegó a uno de los familiares de los afectados, quien alertó a las autoridades de los abusos”, indicó el ente.

Le puede interesar: Exgobernador Hugo Aguilar irá a juicio por contrato de regalos navideños de COP 650 millones

Serrano Trujillo fue capturado por miembros del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), en coordinación con la Policía Nacional, en vía pública de El Espinal (Tolima), e imputado por el delito de trata de personas agravada.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.