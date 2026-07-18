Imputan a presunto administrador de lancha por desaparición de 42 migrantes en San Andrés

Borghi Kure Gaviria es señalado por la Fiscalía como el presunto administrador de la embarcación. Foto: Archivo particular

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En la mañana de este sábado 18 de julio, una fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos imputó el delito de tráfico de migrantes agravado a Borghi Kure Gaviria, señalado de ser el presunto administrador de la lancha en la que viajaban 42 migrantes que desaparecieron entre la isla de San Andrés y los cayos nicaragüenses el 21 de octubre de 2023.

De acuerdo con la investigación de la Fiscalía General de la Nación, tres embarcaciones zarparon de un muelle con decenas de migrantes a bordo. Dos llegaron sin contratiempos a su destino, mientras que de la tercera no se volvió a tener noticia. Aunque el paradero de los ocupantes sigue siendo desconocido, las versiones preliminares indican que la desaparición habría sido causada por las condiciones climáticas adversas.

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A bordo de la embarcación desaparecida viajaban dos tripulantes y pasajeros de nacionalidad colombiana, venezolana y china, entre ellos una mujer embarazada y 12 menores de edad, incluido un bebé de tres meses. La nave, utilizada para actividades de pesca artesanal, tenía autorización para transportar únicamente a 15 personas.

Además, según el ente investigador, la embarcación no contaba con el permiso de la Capitanía de Puerto para navegar en mar abierto ni para transportar pasajeros. La Fiscalía señaló que, al parecer, Kure Gaviria hacía parte de una organización dedicada a facilitar el ingreso irregular de extranjeros a San Andrés, brindarles alojamiento temporal y coordinar su posterior traslado marítimo hacia territorio nicaragüense.

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Al hombre también se le atribuye definir los horarios de zarpe, las condiciones de pago por cada viajero y el número de ocupantes de cada lancha. Tras la imputación por el delito de tráfico de migrantes agravado, un juez de control de garantías lo envió a la cárcel de manera preventiva mientras avanza el proceso judicial en su contra.

Borghi Kure Gaviria fue capturado el pasado 14 de julio en el aeropuerto José María Córdova, de Rionegro (Antioquia), luego de ser deportado desde Panamá, país al que, al parecer, había huido tras la desaparición de la embarcación.

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En octubre de 2023, la Procuraduría General de la Nación presentó un informe en el que explicó que los migrantes llegan a esta zona mediante “planes turísticos”, conocidos como “paquetes VIP”, que se ofrecen a través de redes sociales o páginas de internet. Sus costos oscilan entre US$1.500 y US$5.000, es decir, entre COP 4,83 millones y COP 16,10 millones, aproximadamente.

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