Imputan al vicealmirante (r) José Hurtado, señalado de beneficiar a narcotraficantes

El Vicealmirante (r) José Ricardo Hurtado para ese momento era el comandante de la Fuerza de Tareas contra el Narcotráfico 73 en Urabá. Foto: Fiscalía

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La Fiscalía General de la Nación imputó cargos al vicealmirante en retiro José Ricardo Hurtado Chacón, por su presunta participación en una serie de irregularidades que habrían favorecido a tres hombres capturados en 2015, con más de 530 kilos de cocaína, en el Golfo de Morrosquillo. El oficial, que para entonces era el comandante de la Fuerza de Tarea contra el Narcotráfico 73 en Urabá, enfrenta graves señalamientos por, al parecer, haber intentado desviar la acción judicial.

De acuerdo con el expediente, los hechos ocurrieron el 30 de noviembre de 2015, cuando personas de la Armada Nacional, con apoyo de la Fuerza Aérea Colombiana, detuvieron en altamar una lancha tipo go fast, que tenía como destino Centroamérica. En el operativo fueron capturados dos ciudadanos colombianos y un hondureño, quienes transportaban 530 kilogramos de clorhidrato de cocaína ocultos en la embarcación.

La Fiscalía sostiene que, al día siguiente del operativo, el vicealmirante Hurtado Chacón habría impartido órdenes a sus subalternos para que los tres capturados quedaran en libertad, se destruyeran los documentos que respaldaban la detención en flagrancia y se elaboraran reportes oficiales con información falsa, omitiendo la identidad de los tripulantes de la lancha. Estas maniobras, según el ente investigador, buscaban garantizar que los detenidos no fueran puestos a disposición de la Fiscalía.

Lea: Magistrado Carlos Camargo se declara impedido en expediente de la reforma pensional

Los investigadores también establecieron que el alto oficial en retiro presuntamente permitió que un capitán de la Policía Nacional asumiera las funciones de policía judicial del caso, desplazando a los uniformados navales que habían realizado el operativo. Esta decisión habría debilitado la cadena de custodia y comprometido la validez de los procedimientos judiciales.

“Determinó y causó que los informes policiales falsos, elaborados conforme a su orden, fueran presentados y puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación. La presentación de estos documentos espurios constituyó un medio fraudulento idóneo, como lo fue el uso de documentos públicos que contenían falsedades y omisiones producidos para inducir al error al fiscal delegado, a quien se lo ocultó la totalidad de los hechos”, relató el fiscal del caso.

El investigador señaló que “el propósito inequívoco del imputado (José Ricardo Hurtado) con esta acción fue lograr que la Fiscalía, al desconocer la captura de las personas, profiriera una decisión o acto administrativo contrario a la ley y no fueran procesados por el delito de tráfico de estupefacientes”.

Lea también: Líderes del Clan del Golfo entre los 156 capturados por secuestro y extorsión

Con base en estos hechos, un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia formuló imputación contra Hurtado Chacón por los delitos de prevaricato por acción agravado, destrucción, supresión u ocultamiento de documento público, falsedad ideológica en documento público y fraude procesal. El vicealmirante (r) no aceptó los cargos.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.