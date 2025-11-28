Minjusticia inaugura centro que acompaña la reintegración de personas que recuperaron su libertad

Inauguran el primer Centro de Oportunidades en Libertad del país en Tumaco (Nariño). Foto: Archivo Particular

En la Casa de Justicia de Tumaco, el Gobierno nacional, a través del Ministerio de Justicia y del Derecho, y en coordinación con la Gobernación de Nariño, la Alcaldía de Tumaco y el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), inauguró el primer Centro de Oportunidades en Libertad del país.

Según indicó el Ministerio de Justicia, “este centro es un espacio innovador que integra, por primera vez, dos servicios fundamentales del Estado: el acceso a la justicia propio de las casas de justicia y la orientación, acompañamiento y rutas de atención para las personas que han recuperado su libertad”.

Asimismo, explicaron que la combinación de estos dos servicios en un mismo lugar facilita que las personas que se reintegran a la sociedad reciban, de manera articulada, el acompañamiento jurídico, psicosocial, educativo, comunitario y productivo que requieran.

El ministerio también indicó que: “Este modelo busca garantizar que la transición a la libertad sea digna, acompañada y orientada hacia la construcción de proyectos de vida sostenibles”.

Por su parte, el gobernador de Nariño, Luis Alfonso Escobar, señaló que, con el nuevo Centro de Oportunidad, lo que se pretende es “generar condiciones para que los pospenados tengan un espacio para la vida a través de oportunidades que hagan posible un futuro para aquellos que han entrado al sistema de Justicia porque se están transformando”.

