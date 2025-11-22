Logo El Espectador
Incautan 1.400 kilos de marihuana ocultos en un camión en Isnos (Huila)

En el operativo fue capturado un hombre en flagrancia, quien deberá responder por su presunta participación en el delito de porte y fabricación de estupefacientes. Las autoridades señalan que la droga pertenecería al grupo armado Hernando González Acosta.

Redacción Judicial
22 de noviembre de 2025 - 07:51 p. m.
Los 1.400 kilos de marihuana estaban ocultos en paneles de cuarto frío instalados dentro de un vehículo tipo camión.
Foto: Ejército Nacional
En la vereda El Mármol, municipio de Isnos (Huila), las autoridades capturaron en flagrancia a un hombre que transportaba 1.449 kilogramos de marihuana en un vehículo tipo camión.

La droga estaba oculta en paneles de cuarto frío instalados dentro del vehículo. El operativo fue coordinado por tropas del Batallón de Infantería N. 27 Magdalena, del Ejército Nacional, y por la Policía de Tránsito y Transporte.

Según indicaron los uniformados, durante el procedimiento “detuvieron el automotor para realizar una inspección minuciosa, en la cual los soldados identificaron en los paneles del cuarto frío una sustancia vegetal que, por sus características físicas, de color, olor y apariencia, corresponde a marihuana”.

Las autoridades señalaron que el capturado deberá responder por su presunta participación por el delito de porte y fabricación de estupefacientes. Además, indicaron que el cargamento, que pertenecería al grupo armado Hernando González Acosta, estaría avaluado en más de COP 2.173 millones.

Asimismo, los uniformados aseguraron que, además de la droga, también se incautaron el vehículo tipo camión y un teléfono celular, “los cuales, junto con el capturado, fueron puestos a disposición de la autoridad judicial competente”.

Por Redacción Judicial

Jesús V(0u41y)Hace 31 minutos
Y no hay incautaciones falta mucho más según la ONU, en otros gobiernos no pasaba nada. La mentira se usa para hacer política con la ayuda de los medios que son de su propiedad.
