Incautan 1.400 kilos de marihuana ocultos en un camión en Isnos (Huila)

En la vereda El Mármol, municipio de Isnos (Huila), las autoridades capturaron en flagrancia a un hombre que transportaba 1.449 kilogramos de marihuana en un vehículo tipo camión.

La droga estaba oculta en paneles de cuarto frío instalados dentro del vehículo. El operativo fue coordinado por tropas del Batallón de Infantería N. 27 Magdalena, del Ejército Nacional, y por la Policía de Tránsito y Transporte.

Según indicaron los uniformados, durante el procedimiento “detuvieron el automotor para realizar una inspección minuciosa, en la cual los soldados identificaron en los paneles del cuarto frío una sustancia vegetal que, por sus características físicas, de color, olor y apariencia, corresponde a marihuana”.

Las autoridades señalaron que el capturado deberá responder por su presunta participación por el delito de porte y fabricación de estupefacientes. Además, indicaron que el cargamento, que pertenecería al grupo armado Hernando González Acosta, estaría avaluado en más de COP 2.173 millones.

Asimismo, los uniformados aseguraron que, además de la droga, también se incautaron el vehículo tipo camión y un teléfono celular, “los cuales, junto con el capturado, fueron puestos a disposición de la autoridad judicial competente”.

