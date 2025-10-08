Atentan contra mayor (r) de la Policía vinculado al caso de alias Papá Pitufo

Ante el ataque, Javier Díaz Munive reaccionó utilizando su arma personal, lo que provocó que los agresores huyeran del lugar. Foto: Archivo

Las autoridades confirmaron el atentado con arma de fuego contra el mayor (r) de la Policía, Royce Javier Díaz Munive, ficha clave en la investigación que se adelanta contra Diego Marín Buitrago, alias Papá Pitufo.

El hecho ocurrió en la tarde del martes 7 de octubre, en el barrio Buenos Aires, al suroriente de Barranquilla (Atlántico). Según versiones preliminares, el hombre se había estacionado frente a una vivienda donde residían familiares de su pareja sentimental.

Al parecer, habría sido interceptado por hombres armados que se movilizaban en otro vehículo. Uno de ellos descendió del automóvil y disparó contra el exuniformado. Ante el ataque, Díaz Munive reaccionó utilizando su arma personal, lo que provocó que los agresores huyeran del lugar.

El pasado 5 de septiembre, la Procuraduría formuló cargos contra el mayor (r), por la presunta reunión que habría sostenido con Papá Pitufo, también conocido como el zar del narcotráfico, en agosto de 2023. Esto ocurrió cuando el uniformado se desempeñaba como jefe de la División de Control de la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa) de Barranquilla.

Noticia en desarrollo...

