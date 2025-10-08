Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Judicial

Atentan contra mayor (r) de la Policía vinculado al caso de alias Papá Pitufo

El oficial retirado, ficha clave en el caso contra el llamado zar del narcotráfico, fue atacado a tiros mientras visitaba a familiares de su pareja sentimental en Barranquilla (Atlántico).

Redacción Judicial
08 de octubre de 2025 - 01:51 p. m.
Ante el ataque, Javier Díaz Munive reaccionó utilizando su arma personal, lo que provocó que los agresores huyeran del lugar.
Ante el ataque, Javier Díaz Munive reaccionó utilizando su arma personal, lo que provocó que los agresores huyeran del lugar.
Foto: Archivo
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

Las autoridades confirmaron el atentado con arma de fuego contra el mayor (r) de la Policía, Royce Javier Díaz Munive, ficha clave en la investigación que se adelanta contra Diego Marín Buitrago, alias Papá Pitufo.

El hecho ocurrió en la tarde del martes 7 de octubre, en el barrio Buenos Aires, al suroriente de Barranquilla (Atlántico). Según versiones preliminares, el hombre se había estacionado frente a una vivienda donde residían familiares de su pareja sentimental.

Vínculos relacionados

General (r) Carlos Ospina responde a investigación en su contra por asesinato de dos abogados
Nuevo ataque contra el Inpec: asesinan a guardia cuando salía de trabajar en Cali
Reabren investigación por presunta filtración de orden de arresto contra Benedetti

Al parecer, habría sido interceptado por hombres armados que se movilizaban en otro vehículo. Uno de ellos descendió del automóvil y disparó contra el exuniformado. Ante el ataque, Díaz Munive reaccionó utilizando su arma personal, lo que provocó que los agresores huyeran del lugar.

El pasado 5 de septiembre, la Procuraduría formuló cargos contra el mayor (r), por la presunta reunión que habría sostenido con Papá Pitufo, también conocido como el zar del narcotráfico, en agosto de 2023. Esto ocurrió cuando el uniformado se desempeñaba como jefe de la División de Control de la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa) de Barranquilla.

Noticia en desarrollo...

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.

Por Redacción Judicial

Conoce más

Temas recomendados:

Noticias hoy

Noticias de Colombia

Papá Pitufo

Royce Javier Díaz Munive

Diego Marín

Ataque con arma de fuego

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.