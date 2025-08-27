Yeferson Cossio solo arrendó casa que estuvo en extinción de dominio. Esto se sabe

Yeferson Cossio solo arrendó el inmueble que pasó por un proceso de extinción de dominio hace un año. La SAE aclaró que el creador de contenido nunca fue investigado. Foto: Archivo particular

Yeferson Cossio es un reconocido creador de contenido digital, con más de 10 millones de seguidores en Instagram y una fuerte presencia en TikTok y YouTube. Alcanzó la fama por publicar videos de humor y protagonizar acciones sociales, como pagarle la deuda de impuestos a familias enteras o donar grandes sumas a causas benéficas. Pero el reconocimiento también se lo ganó a punta de polémicas: ha documentado sus procedimientos estéticos extremos, como operarse para ser más alto, y recientemente, por acusar a jugadores de Atlético Nacional de buscar quitarle su novia.

Cossio ha construido un personaje mediático que mezcla ostentación, excentricidad y gestos filantrópicos, lo que lo convierte en una de las figuras más comentadas de las redes sociales en el país. Por todo esto, cuando el pasado fin de semana se supo que supuestamente estaba relacionado con un proceso de extinción de dominio, en redes sociales empezaron a circular las imágenes de una exclusiva vivienda que, al parecer, era suya y las autoridades habían decomisado en una investigación judicial.

Sin embargo, la Sociedad de Activos Especiales aclaró lo sucedido este miércoles 27 de agosto. De entrada, la entidad aclaró que se trata de una casa en Envigado (Antioquia), donde efectivamente residió Yeferson Cossio, pero que solo lo hizo en calidad de arrendatario. “Su relación con el inmueble se limitó a un contrato de arrendamiento suscrito con la SAE, entre junio de 2024 y el 30 de mayo de 2025, por un valor mensual de $22.700.000″, señaló la SAE, que agregó que, cuando finalizó el contrato, Cossio devolvió el bien.

Sobre el proceso de extinción de dominio, la entidad explicó que esa casa fue vinculada por la Fiscalía a un proceso que tenía como objetivo quitarle bienes vinculados a la organización criminal conocida como la Oficina de Envigado. Según el portal de investigaciones, Insight Crime, se trata de una banda que se dedicó, durante los años 80 y 90, a cobrar deudas al servicio de Pablo Escobar, pero luego se convirtió en una “federación mafiosa que regula casi todas las actividades criminales en Medellín”.

De acuerdo con la SAE, el inmueble hacía parte de una red de operaciones fraudulentas a través de las cuales “jefes de la Oficina de Envigado ocultaron recursos ilegales mediante testaferros y familiares”. Fue en ese contexto que la propiedad terminó vinculada a las investigaciones de la Fiscalía. El 21 de enero de 2025, el juzgado primero penal del circuito especializado en extinción de dominio de Medellín declaró la pérdida de propiedad sobre varias propiedades adquiridas con dineros ilícitos, entre ellas la casa que arrendó Cossio.

La SAE, además, recalcó que el creador de contenido nunca fue investigado ni vinculado al proceso judicial. Durante el fin de semana, el propio Cossio escribió en X (antes Twitter) y, desde la comedia, dijo que no se había enterado del procedimiento en la vivienda que arrendó.

Ah jueputa, ¿cómo que me quitaron la casa? 😂 yo ni por enterado. — Yef (@YefersonCossio) August 24, 2025

