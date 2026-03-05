Incautan más de COP 70 millones que serían usados para compra de votos en Ibagué (Tolima)

Así funcionará el programa de recompensas contra la compra de votos del Gobierno Foto: cap

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Un nuevo caso de presuntos delitos electorales se presentó esta semana en el país. En Ibagué (Tolima) fueron incautados más de COP 70 millones en efectivo que, al parecer, serían usados para comprar votos en esa zona del país.

De acuerdo con la información que se tiene hasta el momento, los recursos eran transportados en un vehículo en el que también se encontró propaganda política alusiva a una candidata a la Cámara de Representantes.

Podría interesarle: Capturan en Córdoba a exconcejal con COP 434 millones que serían para compra de votos

El dinero fue encontrado en un vehículo que iba sobre la vía que comunica a Ibagué con el municipio de Espinal, sobre el kilómetro nueve, en el sector del Peaje de Gualanday, sobre las 5:30 p.m. del pasado 4 de marzo. Al ser detenido por la Policía de Tránsito, los uniformados hallaron al interior de un bolso cerca de 2.000 stickers y 1.802 tarjetones con publicidad política.

Según explicó la Policía, “la incautación del dinero y demás elementos se realizó debido a que los ciudadanos no presentaron documentación que acreditara la legalidad y procedencia de los recursos”.

Le recomendamos: Escolta capturado con dinero para supuesta compra de votos fue dejado en libertad

Según dijo el comandante de la Policía, el general William Rincón, “el caso quedó en manos de las autoridades competentes, que investigan si el dinero podría estar relacionado con posibles delitos electorales, entre ellos la compra de votos”.

¡𝗜𝗡𝗖𝗔𝗨𝗧𝗔𝗗𝗢𝗦 𝗠𝗔́𝗦 𝗗𝗘 $𝟳𝟭 𝗠𝗜𝗟𝗟𝗢𝗡𝗘𝗦 𝗘𝗡 𝗟𝗔 𝗩Í𝗔 𝗜𝗕𝗔𝗚𝗨𝗘́–𝗚𝗜𝗥𝗔𝗥𝗗𝗢𝗧!



Durante un procedimiento de control, la @PoliciaColombia incautó $71.460.000 que eran transportados ocultos dentro de una maleta en un vehículo.



En el automóvil también se… pic.twitter.com/hMIqldIsPS — General William Oswaldo Rincón Zambrano (@DirectorPolicia) March 5, 2026

El caso y todas las pruebas encontradas hasta ese momento quedaron en manos de la Fiscalía 22 Especializada de Lavado de Activos de Bogotá.

Conozca más: Esta es la baraja de candidatos bajo la lupa de la justicia que buscan curul en el Congreso

Este caso se suma a otros que han ocurrido esta semana, como el del escolta de la Unidad Nacional de Protección (UNP) adscrito al esquema de seguridad del secretario de la Cámara de Representantes Jaime Lacouture. Luis Alfredo Acuña, fue capturado en La Guajira el pasado 3 de marzo con COP 145 millones en efectivo y propaganda política. Sin embargo, fue dejado en libertad al día siguiente, pues un juez consideró que su captura fue ilegal y, además, ordenó devolverle el dinero.

Asimismo, el pasado 4 de marzo, fue capturado un exconcejal de Montelíbano (Córdoba), quien se movilizaba con una mujer en un vehículo en el que llevaban más de COP 430 millones en efectivo. Según las autoridades, el dinero sería usado para comprar votos. El hecho ocurrió en la vía que conduce del municipio de Montería a Planeta Rica, a la altura del peaje Purgatorio. Al ser capturados, las dos personas fueron cuestionadas sobre la procedencia del dinero, pero no lograron argumentar su origen. El caso ya es revisado por la dirección especializada de lavado de activos de la Fiscalía General.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.