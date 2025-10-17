Incautan más de dos toneladas de cocaína líquida mezclada con derivados de café

Las autoridades ubicaron en la vereda San Francisco, de Santander de Quilichao (Cauca), 2500 kilogramos de cocaína que se encontraban ocultos en pellets de café. Foto: Ejército Nacional

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Tropas del Comando contra el Narcotráfico y Amenazas Transnacionales del Ejército Nacional, en un trabajo coordinado con la Fuerza Aeroespacial y la Policía Nacional, incautaron 2,5 toneladas de cocaína en la vereda San Francisco, en Santander de Quilichao (Cauca).

De acuerdo con las autoridades, los narcotraficantes habían modificado el estado físico de la droga —de sólido a líquido— para mimetizarlo en pellets de café, es decir, en cáscaras de café comprimidas utilizadas para fabricar pastas que sirven como biocombustible.

Además, la sustancia fue mezclada con químicos neutralizadores de olor y compuestos que dificultan su detección por parte de reactivos químicos o perros antinarcóticos.

Le puede interesar: Confirman sentencia contra Niltón Córdoba, condenado por el cartel de la toga

Fuentes de inteligencia señalaron que esta nueva técnica tiene como propósito evadir los controles aeroportuarios, aduaneros y marítimos, ya que resulta poco detectable en las Pruebas de Identificación Preliminar Homologadas (PIPH), el reactivo Scott y los biosensores caninos.

El cargamento, según las autoridades, pertenecería a la estructura Jaime Martínez, de las disidencias de las Farc al mando de alias “Iván Mordisco” y tenía un valor de COP 10.376 millones.

El Ejército confirmó además que, a través de información de inteligencia, se constató que el grupo armado tiene nexos con cárteles del narcotráfico en México, con el objetivo de exportar la cocaína impregnada en café desde el puerto de Buenaventura (Valle del Cauca) hacia Estados Unidos y Europa. Allí, el narcótico sería nuevamente convertido en estado sólido mediante la adición de sustancias y la extracción de solventes.

Durante el operativo en la zona rural de Santander de Quilichao, las tropas reportaron un intento de asonada por parte de la población civil, presuntamente instrumentalizada por integrantes de las disidencias de las Farc de “Iván Mordisco” para obstaculizar las acciones militares en la zona.

Lea: Nueva asonada contra el Ejército en Nariño: 300 personas atacaron a los soldados

Otro caso de incautación de cocaína

El pasado 30 de septiembre las autoridades confirmaron el hallazgo de más de una tonelada de cocaína en el puerto de Róterdam, Holanda, que habría sido enviada dese Colombia, específicamente, desde el puerto de Buenaventura (Calle del Cauca).

En total, se incautaron 1,2 toneladas de melaza mezclada con cocaína que llegararon al país europeo. La incautación se dio en una operación conjunta entre la Policía de Colombia, la agencia de Investigaciones de Seguridad Nacional de Estados Unidos (HSI por sus siglas en inglés) y las autoridades de Países Bajos.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.