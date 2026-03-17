Influencer “Stunt” fue dejado en libertad en medio de proceso por porte ilegal de armas

Javier Arias Stunt, influenciador colombiano. Foto: Instagram @javier.arias.stunt

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Javier Arias, conocido en redes sociales como “Stunt”, está nuevamente en libertad. El pasado 12 de marzo, el creador de contenido fue capturado por las autoridades en medio de un operativo adelantado en Necoclí (Antioquia), en el que le fue encontrado dinero en efectivo y varias armas de fuego. A pesar de estar libre, sigue en firme el caso en su contra por los presuntos delitos de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego.

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El juez séptimo penal municipal de Medellín, quien adelantaba las audiencias concentradas de legalización de captura e imputación en contra de creador de contenido determinó que el influencer podrá defenderse en libertad en el proceso. La decisión se dio a pesar de que la Fiscalía pidió que se dictara medida de aseguramiento en contra de “Stunt”. Aun así, para el juez, él no representa un peligro para la sociedad.

En la audiencia le fueron imputados los cargos de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego. Sin embargo, el creador de contenido famoso por realizar millonarias rifas de vehículos e inmuebles en redes sociales, no aceptó ninguno.

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En el operativo en el que fue capturado el influencer fueron incautadas dos pistolas de distintos calibres, dos escopetas calibre 12, una carabina de precisión calibre 22 y 1.926 cartuchos de diferentes calibres.

En el lugar también fueron hallados COP 208 millones además de varios equipos tecnológicos que, según las autoridades, “contienen información de vital importancia para futuras investigaciones contra delitos transnacionales”. La región de Urabá es considerada una zona estratégica que ha sido escenario de actividades ilícitas como el tráfico de armas y otras economías ilegales como el narcotráfico.

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De hecho, de acuerdo con lo dicho por el diario El Tiempo, “Stunt” es investigado por distintas autoridades por presuntos vínculos con el Clan del Golfo y su presunta incidencia en una operación criminal transnacional.

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