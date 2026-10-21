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Inpec trasladó a 91 presos a otras cárceles por orden de Abelardo de la Espriella

Según confirmó el presidente Abelardo de la Espriella, se trata de 46 personas trasladadas desde Sincelejo (Sucre), 41 desde Montería (Córdoba), dos desde Cartagena (Bolívar) y dos desde Barranquilla (Atlántico).

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Redacción Judicial
AME847. BARRANQUILLA (COLOMBIA), 20/08/2026.- Fotografía cedida por la Presidencia de Colombia que muestra al mandatario Abelardo de la Espriella (i) hablando durante una rueda de prensa este jueves, en Barranquilla (Colombia). "Me estoy rodeando de los mejores soldados, de los mejores generales para ganarle esta guerra a la criminalidad", afirmó De la Espriella en la ciudad caribeña de Barranquilla, donde reiteró que su Gobierno, que comenzó el pasado 7 de agosto, no dará "tregua" a los grupos criminales. EFE/ Presidencia de Colombia /SOLO USO EDITORIAL/ NO VENTAS/ SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)
El presidente Abelardo de la Espriella confirmó el trasalado de las personas privadas de la libertad a través de la red social X. EFE/
Foto: EFE - Presidencia de Colombia

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El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) trasladó a 91 personas privadas de la libertad a otros establecimientos penitenciarios del país, por orden del presidente Abelardo de la Espriella. Según confirmó el jefe de Estado a través de un trino, 46 de ellas fueron trasladadas desde Sincelejo (Sucre), 41 desde Montería (Córdoba), dos desde Cartagena (Bolívar) y dos desde Barranquilla (Atlántico).

"He dado instrucciones claras: ¡las cárceles no pueden seguir siendo centros de operaciones desde donde los criminales se burlan de la justicia y continúan delinquiendo!", se lee en un trino publicado por el primer mandatario. Fuentes del inpec confirmaron a El Espectador que los presidiaros fueron trasladados a cárceles con pabellones nivel uno de seguridad.

Asimismo, aseguró que en Girón (Santander) se llevó a cabo una incautación de una tarjeta SIM, 5,58 gramos de una sustancia vegetal, una batería y un cable de datos.

Noticia en desarrollo…

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