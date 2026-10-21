Inpec trasladó a 91 presos a otras cárceles por orden de Abelardo de la Espriella

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El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) trasladó a 91 personas privadas de la libertad a otros establecimientos penitenciarios del país, por orden del presidente Abelardo de la Espriella. Según confirmó el jefe de Estado a través de un trino, 46 de ellas fueron trasladadas desde Sincelejo (Sucre), 41 desde Montería (Córdoba), dos desde Cartagena (Bolívar) y dos desde Barranquilla (Atlántico).
"He dado instrucciones claras: ¡las cárceles no pueden seguir siendo centros de operaciones desde donde los criminales se burlan de la justicia y continúan delinquiendo!", se lee en un trino publicado por el primer mandatario. Fuentes del inpec confirmaron a El Espectador que los presidiaros fueron trasladados a cárceles con pabellones nivel uno de seguridad.
Asimismo, aseguró que en Girón (Santander) se llevó a cabo una incautación de una tarjeta SIM, 5,58 gramos de una sustancia vegetal, una batería y un cable de datos.
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