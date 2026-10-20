Procuraduría abre investigación contra Benedetti y Rodríguez por caso "Pacto de Valledupar"

Este martes, 20 de octubre, la Procuraduría General de la Nación abrió una investigación disciplinaria contra el exministro del Interior Armando Benedetti y la directora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), Angie Rodríguez. Según la entidad, la investigación se abrió por el presunto intento de instrumentalizar a exjefes paramilitares para que declararan en contra de Abelardo De la Espriella, Álvaro Uribe Vélez y Germán Vargas Lleras. El caso es conocido como el "Pacto Valledupar".

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Según detalló el Ministerio Público, la medida tiene origen en una entrevista publicada por el medio de comunicación Semana. En ella, la exdirectora del Dapre denunció un “presunto plan que habría nacido en la Presidencia de la República para relacionar al entonces candidato y hoy presidente electo, Abelardo De la Espriella, al expresidente Álvaro Uribe y al fallecido exvicepresidente, Germán Vargas Lleras con organizaciones paramilitares” en 2025.

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En contexto: Ministro de Justicia pide investigar reuniones con exjefes paramilitares en Valledupar

En el documento, la Procuraduría también señala que, según Rodríguez, el plan giraba en torno a una orden del entonces presidente Gustavo Petro y del ministro del Interior, Armando Benedetti, de “hacer un gran evento con los principales jefes paramilitares en Valledupar, supuestamente para darle cierre al conocido Pacto de Ralito”. Sin embargo, según la versión de la exfuncionaria, se trataba de un plan para vincular a los políticos con los paramilitares en medio de la campaña presidencial.

La investigación disciplinaria de la Procuraduría se abrió luego de que, el pasado 19 de octubre, el ministro de Justicia, Iván Cancino, solicitara a la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, que verificara e investigara penalmente los hechos denunciados sobre las presuntas reuniones en Valledupar, en octubre de 2025.

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Además de las declaraciones de Rodríguez, la cartera de Justicia confirmó que la solicitud también tiene origen en la columna de Melquisedec Torres titulada “El Pacto de Valledupar”, publicada en El Colombiano el pasado 17 de octubre. El texto contiene “señalamientos suficientemente graves como para que la Fiscalía los examine con rigor”, según el Ministerio.

Según la cartera de Justicia, el texto del columnista afirma que, durante encuentros realizados entre el 22 y el 24 de octubre, se habría identificado a tres exjefes paramilitares como posibles declarantes contra los políticos. Se trata de Alfonso Severini Caballero, Darío Laíno Scopetta y Héctor Germán Buitrago, alias “Martín Llanos”.

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“El columnista también refiere presuntos ofrecimientos de beneficios judiciales, como el ingreso a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) o una pronta libertad, así como mejores condiciones de reclusión para un familiar de uno de ellos”, señala el documento. Además, indica que, según Torres, ninguno de los exjefes paramilitares aceptó finalmente participar en la entrevista prevista.

A estos señalamientos se suma el del abogado Juan Carlos Villamizar, defensor del exjefe paramilitar Salvatore Mancuso, quien aseguró en una entrevista con Caracol Radio que fue testigo presencial de los encuentros. “Según su relato, las reuniones se convocaron en Valledupar en octubre de 2025 para tratar la reapertura del proceso de Ralito, pero allí no se habló de ese proceso”, sostiene el documento de la cartera.

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Por ahora, la investigación de la Procuraduría se concentrará en reunir pruebas para establecer si hay mérito para llamar a ambos exfuncionarios a juicio disciplinario. Para ello, el Ministerio Público destacó a dos procuradores para que adelanten esas pesquisas y a Benedetti y Rodríguez les aclaró que tienen derecho a rendir su propia versión de los hechos, de manera presencial o escrita.

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