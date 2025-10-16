Investigan a funcionarios de la DIAN que habrían provocado pérdida de COP 44.000 millones

Las personas vinculadas a la investigación son el exdirector operativo de Grandes Contribuyentes, Andrés Fernando Pardo, quien ocupó el cargo entre 2021 y 2024, así como los exsubdirectores operativos de Fiscalización y Liquidación, Christian Junot Quiñónez Cortés y Gustavo Adolfo Mosquera Abello, responsables de remitir el recurso a la Subdirección de Recursos Jurídicos. Foto: Agencia Bloomberg

La Procuraduría General de la Nación abrió una investigación disciplinaria contra tres funcionarios de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) por una posible omisión al no remitir a la dependencia encargada un recurso interpuesto por Petrobras, hecho que habría provocado que el Estado terminara pagando más de COP 44.000 millones.

Las personas vinculadas a la investigación son el exdirector operativo de Grandes Contribuyentes, Andrés Fernando Pardo, quien ocupó el cargo entre 2021 y 2024; también los exsubdirectores operativos de Fiscalización y Liquidación, Christian Junot Quiñónez Cortés y Gustavo Adolfo Mosquera Abello, responsables de remitir el recurso a la Subdirección de Recursos Jurídicos.

Según la Procuraduría Delegada de Instrucción para la Economía y la Hacienda Pública, “la Coordinación de Fiscalización y Liquidación Tributaria Intensiva emitió una liquidación oficial de revisión el 13 de diciembre de 2022, que modificó la declaración privada, ordenándole pagar más de COP 47.000 millones en virtud de la diferencia presentada entre la declaración del impuesto de renta y complementarios del año gravable 2018 y la propuesta de la autoridad tributaria”.

Además, el ente de control indicó que Petrobras interpuso un recurso de reconsideración el 15 de febrero de 2023, el cual se presenta ante la entidad que profirió la decisión, con el fin de que la revise o revoque. Sin embargo, dicho recurso no fue resuelto dentro del año siguiente, lo que generó un silencio administrativo y ocasionó una lesión al patrimonio público por “la presunta omisión en la gestión de los funcionarios de la DIAN”.

La Procuraduría concluyó que, con el desarrollo de esta etapa procesal, busca verificar los hechos señalados, para establecer si constituyen a una falta disciplinaria y definir si las entidades u organizaciones implicadas “actuaron o no al amparo de una causal de responsabilidad”.

