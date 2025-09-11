No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Investigan funcionarios judiciales por supuestos cobros ilegales de millonarios títulos

Un juez, un secretario, un abogado y dos civiles fueron señalados de tramitar y cobrar irregularmente varios títulos que sumaban más de $2.000 millones. Esto se sabe.

Redacción Judicial
11 de septiembre de 2025 - 09:35 p. m.
Los hombres habrían tramitado y cobrado irregularmente más de 2.500 títulos judiciales.

Foto: Cristian Garavito
Un fiscal de la Seccional de Atlántico imputó los delitos de concierto para delinquir y peculado por apropiación a Rafael Eduardo Castillo González, juez de pequeñas causas de Barranquilla (Atlántico); Dair Enrique Cuadro Crespo, exsecretario de juzgado; Breiner Leonardo Gómez Cuadro, abogado; y dos personas identificadas como Domingo Alberto Altamar Calle y Leonardo Rafael Fuentes González.

Según la Fiscalía, estos hombres habrían tramitado y cobrado irregularmente más de 2.500 títulos judiciales por concepto de depósito y relacionados con obligaciones de diferentes procesos. El ente investigador asegura que los sospechosos crearon estrategias para sacar dinero del despacho del juez Castillo González.

Los hechos habrían ocurrido entre 2016 y 2022, cuando el juez y su secretario supuestamente autorizaron el desembolso de $2.000 millones en beneficio del abogado Gómez Cuadro y otras personas que, al parecer, no cumplían con los requisitos legales ni tenían vínculo con los casos asociados a los títulos judiciales.

La Fiscalía destacó que los supuestos hechos corruptos se evidenciaron al analizar las huellas digitales en la documentación que respaldaba los cobros, así como en otras pruebas. A pesar de lo expuesto, los imputados no aceptaron los delitos.

El exsecretario Cuadro Crespo, el abogado Gómez Cuadro y Altamar Calle recibieron medida de aseguramiento en centro carcelario, mientras que el juez Castillo González permanecerá privado de la libertad en su lugar de residencia. Por otro lado, la Fiscalía aseguró que Fuentes González continuará vinculado en el proceso, pero se defenderá en libertad.

Por Redacción Judicial

