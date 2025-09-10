No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
No, gracias
Publicidad

Home

Judicial

A la cárcel forense que cobraba por entregar información a familiares de muertos en Cúcuta

Se le imputaron los delitos de concusión y cohecho impropio, al aprovechar su cargo para cobrar entre $20.000 y $100.000. El hombre no aceptó los cargos.

Redacción Judicial
11 de septiembre de 2025 - 03:40 a. m.
Merchán Cote habría aprovechado su cargo como asistente forense en la Dirección Regional Nororiente para cobrar dinero a cambio de entregar información sobre fallecidos por muertes violentas que se encontraban en esas instalaciones.
Merchán Cote habría aprovechado su cargo como asistente forense en la Dirección Regional Nororiente para cobrar dinero a cambio de entregar información sobre fallecidos por muertes violentas que se encontraban en esas instalaciones.
Foto: Archivo Particular
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

Un juez de control de garantías envió a la cárcel a Jefferson Vladimir Merchán Cote, quien se desempeñaba como asistente forense en el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Cúcuta (Norte de Santander).

Merchán Cote habría aprovechado su cargo en la Dirección Regional Nororiente del Instituto para cobrar entre $20.000 a $100.000 a familiares de personas fallecidas, a cambio de entregar información sobre los cuerpos.

Vínculos relacionados

Ataque a la Policía en Amalfi: cuatro presuntos autores murieron en un operativo
Nuestros hombres van a usar la legítima defensa: Ejército tras asonada en Putumayo
Corte Constitucional devolvió curul en el Senado a Alexander López Maya

Lea: Fuerzas Militares confirmaron el retiro del general Hernando Garzón por orden de Petro

De acuerdo con la investigación de la Fiscalía, “se evidenció que este hombre está vinculado en 15 eventos delictivos, en los cuales, a través de empleados de funerarias, cobraba el dinero, para brindar información sobre los cadáveres, con el objetivo de agilizar los procedimientos médico-legales para una pronta entrega de los cuerpos".

Según mencionó la Fiscalía, la Policía Nacional determinó que el dinero era consignado directamente al número de teléfono de Merchán Cote, quien fue capturado cerca del instituto en Cúcuta, luego de una orden emitida por un juez de garantías.

Por estos hechos, un fiscal de la Unidad de Administración Pública de Santander le imputó los delitos de concusión y cohecho impropio. Sin embargo, Merchán Cote no aceptó los cargos.

Le puede interesar: JEP entregó cuerpo de falso positivo asesinado en Casanare hace 19 años

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.

Por Redacción Judicial

Conoce más

Temas recomendados:

Noticias hoy

Noticias de Colombia

Fiscalía General de la Nación

Médico Forense

Cúcuta

Estafa

Morgue

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.
Aceptar