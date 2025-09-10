A la cárcel forense que cobraba por entregar información a familiares de muertos en Cúcuta

Merchán Cote habría aprovechado su cargo como asistente forense en la Dirección Regional Nororiente para cobrar dinero a cambio de entregar información sobre fallecidos por muertes violentas que se encontraban en esas instalaciones. Foto: Archivo Particular

Un juez de control de garantías envió a la cárcel a Jefferson Vladimir Merchán Cote, quien se desempeñaba como asistente forense en el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Cúcuta (Norte de Santander).

Merchán Cote habría aprovechado su cargo en la Dirección Regional Nororiente del Instituto para cobrar entre $20.000 a $100.000 a familiares de personas fallecidas, a cambio de entregar información sobre los cuerpos.

De acuerdo con la investigación de la Fiscalía, “se evidenció que este hombre está vinculado en 15 eventos delictivos, en los cuales, a través de empleados de funerarias, cobraba el dinero, para brindar información sobre los cadáveres, con el objetivo de agilizar los procedimientos médico-legales para una pronta entrega de los cuerpos".

Según mencionó la Fiscalía, la Policía Nacional determinó que el dinero era consignado directamente al número de teléfono de Merchán Cote, quien fue capturado cerca del instituto en Cúcuta, luego de una orden emitida por un juez de garantías.

Por estos hechos, un fiscal de la Unidad de Administración Pública de Santander le imputó los delitos de concusión y cohecho impropio. Sin embargo, Merchán Cote no aceptó los cargos.

