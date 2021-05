Investigarán a patrulleros que redujeron a un hombre con llave en el cuello

El hombre es un soldado profesional que estaba en aparente estado de embriaguez. La Policía anunció una investigación disciplinaria contra los funcionarios.

El video dura 33 segundos. En él, se ve a tres agentes de la Policía intentando reducir a un hombre que está prácticamente en el piso, pues una de sus piernas reposa sobre la acera, mientras con la otra intenta pararse sobre la calle. Uno de los agentes le aplica una llave alrededor del cuello, mientras otro va esposándolo. El tercero le grita: “¡Cálmese, cálmese!”. La persona que graba les dice a los agentes que lo suelten, mientras se ve la cara del hombre tornarse azul. Los agentes lo sueltan y la persona cae al suelo, al parecer, inconsciente. El hombre es un soldado profesional. Sobrevivió y los patrulleros serán investigados.

¿Pero qué es estooo? Dios mío ¿Cuántos muertos más? Qué dolor esto. pic.twitter.com/9nb5tUcRxa — Karina Rincón (@ikarinarincon) May 27, 2021

El hecho se produjo en la ciudad de Florencia, en Caquetá. Según explicó el comandante de Policía de ese departamento, el coronel Óscar Lamprea, los agentes llegaron allí luego de que se recibiera una llamada a la línea 123 reportando una riña en el espacio público. Cuando llegaron al lugar, los agentes reportan haber notado que el sujeto tenía un arma blanca, con lo cual procedieron a reducirlo mediante asfixia para trasladarlo a una estación policial. Según el oficial, así se hizo: luego del instante en el que termina el video, el hombre fue detenido y le impusieron tres comparendos.

El hombre que sufrió este aparatoso procedimiento policial es el soldado profesional Jhon Faiber Giraldo. Desde la estación de Policía donde estaba detenido, el militar confirmó la versión entregada por el coronel Lamprea: “No era el hecho que me cogieran así. Yo no me encontraba manifestando, ni soy un manifestante. Lo que pasó es que estábamos compartiendo con unos amigos y se presentó una riña. En ese momento llegaron y me agarraron a la fuerza, me esposaron y me dejaron caer. Al igual, los policías ya están siendo investigados para tomar acciones por lo que hicieron”.

Así lo anunció también el comandante de Policía de Caquetá, quien confirmó que se abrió una investigación disciplinaria contra los uniformados para establecer posibles irregularidades en el procedimiento. Mientras las pesquisas avanzan, dos de los agentes que se observan en el video fueron suspendidos de su cargo.

La aclaración del soldado Giraldo de que no es un manifestante se debe a que, en un comienzo, esa era la versión que circulaba en redes sociales. Y es que el video llega en un momento de agitación social en el que la tensión entre quienes protestan y la Policía ha escalado violentamente de una manera sin precedentes. La ong Temblores habla de 3155 hechos de violencia policial, entre las que reporta 955 víctimas de violencia física, 1388 detenciones arbitrarias, 595 intervenciones violentas de uniformados, 43 personas muertas por presuntas acciones de la Fuerza Pública, 22 denuncias de violencia sexual y 46 de agresiones en los ojos.