JEP condenó al coronel (r) Publio Mejía a 20 años de prisión, por falsos positivos

El coronel Publio Hernán Mejía estuvo al frente del Batallón La Popa, de Valledupar (Cesar), entre 2002 y 2005. Entre esos años, la JEP documentó 175 casos de falsos positivos. Foto: JEP

En la mañana de este 19 de diciembre de 2025, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) dio a conocer su decisión de condenar a 20 años de prisión al coronel en retiro del Ejército, Publio Hernán Mejía. El exmilitar, quien no aceptó su responsabilidad en graves crímenes de guerra y fue la primera persona en ir a juicio adversarial en la justicia transicional, fue hallado responsable de 72 casos de ejecuciones extrajudiciales o falsos positivos.

Aunque la defensa de Mejía había solicitado una nulidad en el proceso, la Sección de Ausencia de Reconocimiento de la JEP negó esa petición y halló al exmilitar responsable de los crímenes de homicidio en persona protegida, desaparición forzada y tortura. El caso del exmilitar es el primero en el que una persona imputada como máximo responsable no acepta los delitos que le son endilgados y es enviado a juicio adversarial.

Desde el pasado 5 de agosto, cuando la magistrada Reinere Jaramillo presidió la última audiencia del caso del coronel (r) Mejía, se esperaba la decisión de la JEP relacionada con la responsabilidad del exmilitar en los asesinatos de civiles presentados como guerrilleros muertos en combate por militares del Batallón La Popa de Valledupar (César). Esa unidad militar estuvo bajo el mando de Mejía entre el 9 de enero de 2002 y el 9 de julio de 2005.

El expediente del coronel (r) Mejía llegó a la justicia transicional dentro del macrocaso 03, que investiga asesinatos y desapariciones forzadas de personas presentadas como bajas en combate por agentes del Estado, mal llamadas falsos positivos. Hace parte concretamente del subcaso Costa Caribe, que busca esclarecer 127 asesinatos cometidos en una alianza entre paramilitares y uniformados del Batallón La Popa.

Por esos mismos hechos, 12 militares retirados ya fueron sancionados por la JEP el pasado 18 de septiembre. Otros tres militares que no se acogieron a ese proceso y negaron su responsabilidad, entre ellos Mejía, fueron enviados a juicio. Igual que el coronel en retiro, podrían enfrentar condenas de hasta 20 años de prisión por su responsabilidad en graves crímenes de guerra y de lesa humanidad.

Mejía fue condenado por la justicia ordinaria en 2013, a 19 años de prisión, por patrullar junto a paramilitares del Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) a principios de los 2000. En 2017 recibió una segunda condena de 39 años de prisión por el delito de homicidio en persona protegida y concierto para delinquir. Un fallo también relacionado con su responsabilidad en falsos positivos del Batallón La Popa.

El coronel en retiro llegó luego a la JEP y fue imputado en la justicia transicional en julio de 2021 por su presunta responsabilidad en 35 eventos relacionados con falsos positivos, que dejaron un saldo de 75 víctimas. Su juicio, presidido por la magistrada Jaramillo, inició el 18 de septiembre de 2024. Tras 12 audiencias que culminaron el 4 de diciembre del año pasado, Mejía recibe la primera condena de cárcel que emite la JEP, por no aceptar haber sido máximo responsable de falsos positivos.

