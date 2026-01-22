Logo El Espectador
Las cifras del Mindefensa por las que Colombia rechaza los aranceles de Ecuador

A través de un comunicado, el Gobierno de Colombia rechazó la decisión del presidente de Ecuador, Daniel Noboa, de imponer un arancel a las exportaciones colombianas. Según el Gobierno, la cooperación en materia de seguridad y orden público entre las fuerzas armadas de ambos países ha arrojado resultados importantes en la lucha contra el narcotráfico.

Redacción Judicial
22 de enero de 2026 - 02:13 p. m.
Según el gobierno, Colombia ha capacitado a 3.891 policías ecuatorianos en la lucha contra el narcotráfico.
Foto: El Espectador
Tras la decisión del presidente de Ecuador, Daniel Noboa, de imponer un arancel del 30 % a las exportaciones colombianas, bajo el argumento de una supuesta falta de cooperación en la lucha contra el narcotráfico, el Gobierno de Colombia expresó su rechazo a través de un comunicado en el que señaló que “ambos países mantienen una cooperación permanente, basada en la confianza y en mecanismos binacionales consolidados”.

Entre las operaciones coordinadas, la Cancillería y el Ministerio de Defensa destacaron la Comisión Binacional Fronteriza (Combifron), las Reuniones de Mandos Regionales de Frontera, la Reunión Tripartita de Inteligencia Militar (Colombia–Ecuador–Perú) y el mecanismo Rampol de Altos Mandos Policiales. Asimismo, indicaron que, en materia de incautaciones y en conjunto con las autoridades de Ecuador, se ha registrado un aumento en las confiscaciones de clorhidrato de cocaína: en 2023 se incautaron 86.786 kilogramos; en 2024, 132.354 kilogramos, y en 2025, 195.862 kilogramos.

Noticia en desarrollo...

