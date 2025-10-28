JEP envía a juicio adversarial a tres oficiales (r) del Ejército por falsos positivos

Los oficiales fueron identificados como el general (r) Juan Pablo Forero Tascón, exinspector de las Fuerzas Militares, y los coroneles (r) Jairo Bocanegra y Édgar Emilio Dávila. Foto: Isabel Valdés -

La Sala de Reconocimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) remitió a la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) a tres oficiales (r) del Ejército, para que enfrenten un juicio adversarial dentro del subcaso Antioquia, que hace parte del Caso 03 sobre ejecuciones extrajudiciales presentadas como bajas en combate, mal llamadas falsos positivos.

Los oficiales fueron identificados como el general (r) Juan Pablo Forero Tascón, exinspector de las Fuerzas Militares, y los coroneles (r) Jairo Bocanegra y Édgar Emilio Dávila. Según la Sala de Reconocimiento, estos hombres fueron llamados a responder por hechos relacionados con ejecuciones extrajudiciales cometidas en el departamento de Antioquia.

Sin embargo, tanto Forero Tascón como Bocanegra negaron su responsabilidad en los hechos, mientras que Emilio Dávila “guardó silencio, frente al reconocimiento de su responsabilidad por los hechos y las conductas que les fueron imputadas”, indicó la JEP.

Según el expediente, las conductas por los que fueron imputados el inspector y los dos coroneles, constituyen graves violaciones a los derechos humanos y al Derecho Internacional Humanitario. Esta decisión se produce luego del análisis del Auto Sub D - Subcaso Antioquia, realizado el pasado 14 de febrero.

Otro caso similar es el del el coronel en retiro Publio Hernán Mejía Gutiérrez, quien será la primera persona que va a juicio en la justicia transicional al no aceptar su responsabilidad en los delitos imputados. Su nombre aparece en el subcaso Costa Caribe, que busca esclarecer 127 asesinatos cometidos en una alianza entre paramilitares y uniformados del Batallón La Popa, unidad militar de la cual Mejía fue comandante durante más de tres años.

