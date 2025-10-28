Logo El Espectador
Daniel Quintero presentó tutela contra la Registraduría, tras ser incluido en consulta del Pacto

Daniel Quintero presentó una tutela contra la Registraduría, argumentando que sus derechos fundamentales fueron vulnerados al incluir su nombre y fotografía en la consulta popular del Pacto Histótico del pasado 26 de octubre de 2025.

Redacción Judicial
28 de octubre de 2025 - 05:03 p. m.
En el caso del exalcalde, su postulación fue hecha por el Movimiento Político Independientes, el cual no fue aceptado para participar en la consulta y además carecía del aval del Pacto Histórico.
Foto: Jose Vargas Esguerra
El exalcalde de Medellín (Antioquia), Daniel Quintero Calle, presentó una tutela con la que busca “obtener la protección inmediata de sus derechos fundamentales”, luego de que la Registraduría mantuviera su nombre y fotografía en la consulta del Pacto Histórico del pasado 26 de octubre de 2025.

Según se lee en la acción de tutela de 31 páginas, la participación en consultas populares requiere que los candidatos estén avalados por un partido o movimiento político con personería jurídica reconocida por el Consejo Nacional Electoral (CNE). En el caso del exalcalde, su postulación fue hecha por el Movimiento Político Independientes, el cual no fue aceptado para participar en la consulta y, además, carecía del aval del Pacto Histórico.

Por lo tanto, dice el recurso, Daniel Quintero no podía ser considerado un precandidato legítimo en esa consulta. Según el exmandatario local, con esta decisión se vulneraron sus derechos fundamentales a la igualdad ante la ley, el libre desarrollo de la personalidad, y a la libertad de conciencia y de expresión.

También aseguró que fueron afectados sus derechos a la libertad individual, al debido proceso administrativo, a la libertad política y de asociación, a la participación política libre y voluntaria, a la libertad de afiliación política, al otorgamiento del aval político, a la prevalencia del derecho sustancial sobre el formal y procesal, y al acceso a la administración de justicia.

Noticia en desarrollo...

Redacción Judicial

Margarita Osuna de Amador(89855)Hace 33 minutos
Este personaje le hace la competencia a Petro en sus locuras!!!!!
Elsa(63035)Hace 1 hora
Este señor no tiene verguenza.
  • Macario Paramo(86653)Hace 32 minutos
    De acuerdo, Elsa, pero tiene razón.
