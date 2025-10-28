Segunda Marquetalia habría dado la orden para asesinar al senador Miguel Uribe: general Rincón

A la fecha van nueve personas capturadas por su presunta relación con el atentado que cobró la vida del senador y precandidato presidencial del Centro Democrático. Foto: Archivo Particular

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, dio nuevos detalles junto con el nuevo director de la Policía, el general William Oswaldo Rincón Zambrano, sobre la captura de Simeón Pérez Marroquín, alias “el Viejo”. La Fiscalía confirmó que es el noveno implicado por el atentado y posterior asesinato del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay. Según informaron, se trataría de la captura más importante hasta ahora en el caso.

De acuerdo con el general Rincón, la Segunda Marquetalia habría sido la estructura criminal que determinó el homicidio de Miguel Uribe. “El Viejo habría sido la persona encargada de planear, ejecutar y ordenar el componente sicarial y el homicidio del señor senador”, señaló. La captura del hombre fue efectuada el pasado 27 de octubre en el municipio de Puerto Lleras (Meta), por hombres de la Policía Nacional.

Noticia en desarrollo...

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.