Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Judicial

Segunda Marquetalia habría dado la orden para asesinar al senador Miguel Uribe: general Rincón

Las autoridades señalan que la reciente captura de alias “el Viejo” sería la más importante hasta ahora en el caso del magnicidio de Miguel Uribe Turbay. Además, sería el enlace con el grupo armado que daría la orden de cometer el crimen.

Redacción Judicial
28 de octubre de 2025 - 06:13 p. m.
A la fecha van nueve personas capturadas por su presunta relación con el atentado que cobró la vida del senador y precandidato presidencial del Centro Democrático.
A la fecha van nueve personas capturadas por su presunta relación con el atentado que cobró la vida del senador y precandidato presidencial del Centro Democrático.
Foto: Archivo Particular
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, dio nuevos detalles junto con el nuevo director de la Policía, el general William Oswaldo Rincón Zambrano, sobre la captura de Simeón Pérez Marroquín, alias “el Viejo”. La Fiscalía confirmó que es el noveno implicado por el atentado y posterior asesinato del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay. Según informaron, se trataría de la captura más importante hasta ahora en el caso.

De acuerdo con el general Rincón, la Segunda Marquetalia habría sido la estructura criminal que determinó el homicidio de Miguel Uribe. “El Viejo habría sido la persona encargada de planear, ejecutar y ordenar el componente sicarial y el homicidio del señor senador”, señaló. La captura del hombre fue efectuada el pasado 27 de octubre en el municipio de Puerto Lleras (Meta), por hombres de la Policía Nacional.

Vínculos relacionados

Juzgado ordena a Petro retractarse en cinco días por declaraciones sobre Paloma Valencia
Amenazas y quema de votos: los retos de seguridad que dejó la consulta del Pacto Histórico
Augusto Ocampo asumió como ministro de Justicia encargado, tras renuncia de Eduardo Montealegre

Noticia en desarrollo...

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.

Por Redacción Judicial

Conoce más

Temas recomendados:

Noticias hoy

Noticias de Colombia

Miguel Uribe Turbay

Segunda Marquetalia

Alias el Viejo

Magnicidio

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.