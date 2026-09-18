JEP llama a Rodrigo Londoño y a cinco exjefes de las Farc a declarar por violencia sexual

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Dos decisiones sobre la antigua guerrilla de las Farc en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) se conocieron en la mañana de este 18 de septiembre. La Sala de Reconocimiento de Verdad citó a rendir versión a seis integrantes del último Secretariado por hechos de violencia sexual, reproductiva y de género cometidos en sus filas entre 1990 y 2015, en el marco del caso 11, que investiga los crímenes cometidos por prejuicio basados en la orientación sexual.
Quienes fueron citados a rendir versión son Rodrigo Londoño, alias “Timochenko”; Jaime Alberto Parra, alias “El Médico”; Milton de Jesús Toncel, alias “Joaquín Gómez”; Pablo Catatumbo; Pastor Alape; y Julián Gallo, alias “Carlos Antonio Lozada”. Los comparecientes ya tienen otros expedientes en la justicia transicional relacionados con estos y otros crímenes. Incluso, en 2025 fueron condenados en el marco del caso 01, relacionado con los secuestros cometidos por las antiguas Farc.
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Por otro lado, la misma Sala de Reconocimiento de Verdad citó a la exsenadora Sandra Ramírez Lobo, expareja del jefe y fundador de las Farc, Pedro Antonio Marín Marín, alias “Manuel Marulanda Vélez” o “Tirofijo”, en el marco del caso 07, que investiga el reclutamiento y utilización de niñas y niños en el conflicto armado. La justicia transicional busca establecer si Ramírez habría facilitado o no posibles casos de abuso sexual contra menores de edad reclutados.
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antonio(7747)•Hace 1 minuto1- Luz Fary Palomar Quintero aseguró ante la Jurisdicción Especial para la Paz que fue reclutada desde los 10 años junto con sus hermanos por la extinta guerrilla de las Farc. Además, denunció que el líder del ahora partido Farc, Rodrigo Londoño, Timochenko, abusó sexualmente de ella cuando tenía 13 años.
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antonio(7747)•Hace 2 minutos3- La mujer contó que el exguerrillero la amenazó con un arma, diciéndole que, si gritaba o hacía algo, la mataba. “Yo le decía que por favor no me violara y me ponía la pistola en la cabeza y él lo hacía con mucha satisfacción; yo le diría a él, que recuerde cuando estuvimos en el campamento del Bloque Oriental, ahí estábamos puros menores de edad”