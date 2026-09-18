Dos decisiones sobre la antigua guerrilla de las Farc en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) se conocieron en la mañana de este 18 de septiembre. La Sala de Reconocimiento de Verdad citó a rendir versión a seis integrantes del último Secretariado por hechos de violencia sexual, reproductiva y de género cometidos en sus filas entre 1990 y 2015, en el marco del caso 11, que investiga los crímenes cometidos por prejuicio basados en la orientación sexual.

Te leemos la información completa para que tengas una experiencia más inmersiva en nuestro portal.

Lee lo esencial de esta nota con nuestra herramienta exclusiva de resumen con IA. ¡Pruébala ahora!

Lee nuestros resúmenes para informarte con los puntos clave de cada noticia. Te contamos lo que debes saber en pocos segundos.

JEP llama a Rodrigo Londoño y a cinco exjefes de las Farc a declarar por violencia sexual

Quienes fueron citados a rendir versión son Rodrigo Londoño, alias “Timochenko”; Jaime Alberto Parra, alias “El Médico”; Milton de Jesús Toncel, alias “Joaquín Gómez”; Pablo Catatumbo; Pastor Alape; y Julián Gallo, alias “Carlos Antonio Lozada”. Los comparecientes ya tienen otros expedientes en la justicia transicional relacionados con estos y otros crímenes. Incluso, en 2025 fueron condenados en el marco del caso 01, relacionado con los secuestros cometidos por las antiguas Farc.

Publicidad

Lea también: La JEP cambiará de presidente: estos son los tres magistrados que están en el sonajero

Por otro lado, la misma Sala de Reconocimiento de Verdad citó a la exsenadora Sandra Ramírez Lobo, expareja del jefe y fundador de las Farc, Pedro Antonio Marín Marín, alias “Manuel Marulanda Vélez” o “Tirofijo”, en el marco del caso 07, que investiga el reclutamiento y utilización de niñas y niños en el conflicto armado. La justicia transicional busca establecer si Ramírez habría facilitado o no posibles casos de abuso sexual contra menores de edad reclutados.

Noticia en desarrollo…

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.