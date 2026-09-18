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La JEP cambiará de presidente: estos son los tres magistrados que están en el sonajero

La Sala Plena de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ya escogió a los tres magistrados que competirán por asumir la presidencia de la justicia transicional entre 2026 y 2028. Dos de ellos ya habían estado en esa contienda y todos hacen parte del Tribunal para la Paz. Estos son sus perfiles y los retos claves que entrarán en la agenda de quien resulte elegido.

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Gustavo Montes Arias
Gustavo Montes Arias
18 de septiembre de 2026 – 06:10 a. m.
De izquierda a derecha, los magistrados Camilo Andrés Suárez Aldana, Reinere Jaramillo Chaverra y Danilo Alfonso Rojas Betancourth.
De izquierda a derecha, los magistrados Camilo Andrés Suárez Aldana, Reinere Jaramillo Chaverra y Danilo Alfonso Rojas Betancourth.
Foto: Mauricio Alvarado Lozada

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El próximo 4 de noviembre el magistrado Alejandro Ramelli Arteaga dejará la presidencia de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), después de dos años de gestión. Y en las salas y secciones de la justicia transicional ya se definieron los nombres de los tres togados que buscan reemplazarlo: Reinere de los Ángeles Jaramillo Chaverra, Camilo Andrés Suárez Aldana y Danilo Alfonso Rojas Betancourth. El Espectador conoció que el pasado 15 de septiembre se reunieron los 38 magistrados de esa instancia creada con el Acuerdo de 2016 (18 de las…

Gustavo Montes Arias

Por Gustavo Montes Arias

Comunicador Social – Periodista, con interés en temas de política, conflicto, paz y memoria. Premio Nacional de Periodismo Escrito Universitario Orlando Sierra Hernández a mejor entrevista, 2022. GustavoMontesAr
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