JEP ordenó al Consejo Nacional Electoral habilitar a exfarc para ser candidato al Senado

La Sala de Amnistía o Indulto (SAI) de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ordenó al Consejo Nacional Electoral (CNE) suspender la inhabilidad que le había aplicado a Andrés Felipe Ríos Giraldo, excombatiente de las Farc, quien busca ser candidato al Senado por el Pacto Histórico en las elecciones legislativas del periodo 2026-2030.

Desde el pasado 4 de febrero Ríos Giraldo presentó ante la SAI una solicitud para que se le garantizara “el ejercicio de su derecho fundamental a la participación política en su calidad de firmante del Acuerdo de Paz y se decretaran medidas cautelares”.

En su petición, señaló que fue acreditado como exintegrante de las antiguas Farc y que recibió la amnistía de iure, es decir, el olvido legal de los delitos, mediante un decreto del 27 de junio de 2017. Además, aseguró que cumplió la totalidad de la pena privativa de la libertad antes de la suscripción del Acuerdo de Paz.

Pese a ello, el pasado 2 de febrero el CNE revocó su inscripción como candidato debido a la existencia de condenas registradas en el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI) de la Procuraduría General de la Nación. Según indicó la SAI, el compareciente consideró que esta medida vulneraba su derecho fundamental a ser elegido y el derecho colectivo de los electores a participar en condiciones de pluralismo político.

La Sala resaltó que el cumplimiento de las obligaciones ante la JEP debe ser compatible con el proceso de reincorporación y la participación política de los firmantes, en los términos establecidos en el Acuerdo Final de Paz de 2016. Por eso, señaló que la suspensión de la inhabilidad estará vigente hasta que la Jurisdicción resuelva de fondo la situación jurídica de Ríos Giraldo.

La SAI también ordenó a la Procuraduría General de la Nación dejar constancia de que las inhabilidades especiales de carácter permanente reportadas en el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI) se encuentran suspendidas. Asimismo, instó a la Policía Nacional a actualizar la base de datos de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol.

