JEP rechaza a expresidente de Fedegan, Jorge Visbal, y a despojadora, Sor Teresa Gómez

El exsenador, exembajador y expresidente de Fedegán, Jorge Visbal Martelo, y la hermanastra del clan Castaño, Sor Teresa Gómez, fueron rechazados por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). En ambos casos, porque no aportaron verdad, ni entregaron información nueva, sobre sus vínculos con estructuras paramilitares.

La decisión fue tomada por la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas. Sobre Jorge Visbal Martelo, condenado a nueve años de prisión por nexos con paramilitares, la sala esperaba obtener, a través de sus testimonios, mayor información sobre crímenes cometidos en Córdoba por grupos armados ilegales y otros graves hechos de repercusión regional y nacional, sin embargo, su aporte a la verdad fue escaso, y se dedicó a controvertir las pruebas suministradas por la justicia ordinaria.

“En efecto, resulta cierto que, dados los roles desempeñados por el Jorge Visbal Martelo, no se compadece entonces su escaso aporte frente a temas trascendentes respecto a crímenes cometidos en el departamento de Córdoba por grupos armados organizados, connivencia entre actores del sector privado y público con grupos paramilitares, pactos para el financiamiento de las acciones delictivas de estos grupos, injerencia en elecciones populares, entre otros hechos”, dice el auto de la decisión.

Esta decisión implica que el proceso contra Visbal Martelo retornará a la Corte Suprema de Justicia para que se reactive allí la actuación por el delito de concierto para delinquir agravado, por el cual había sido condenado en primera y segunda instancia en calidad de autor, y que estaba suspendida mientras se definía su situación ante la JEP.

Por su parte, la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas rechazó a Sor Teresa Gómez, condenada a nueve años de cárcel por despojo de tierras, porque encontró que integró orgánicamente el grupo paramilitar dirigido por la Casa Castaño como miembro no armado de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá, más no como tercero colaborador, por lo que su proceso no es competencia de la jurisdicción.

Además de esto, la Sala encontró que Sor Teresa Gómez no entregó verdad, porque sus aportes evidenciaron una falta de compromiso con el Sistema Integral para la Paz, “porque hizo manifestaciones revictimizantes y justificaciones de sus acciones, a pesar de contar con condenas penales vigentes”, explicó la JEP.

