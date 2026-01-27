Coronel (r) Juan Carlos Figueroa aceptó su responsabilidad en falsos positivos en Valledupar

El coronel (r) Juan Carlos Figueroa había sido acusado por la Fiscalía Quinta de la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP. Foto: JEP

El coronel en retiro Juan Carlos Figueroa, quien estuvo al frente del Batallón de Infantería La Popa en Valledupar (Cesar) entre enero de 2004 y julio de 2005, ya no irá a juicio adversarial ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). El exmilitar aceptó su responsabilidad en los 38 casos de ejecuciones extrajudiciales o falsos positivos por los cuales había sido imputado como máximo responsable por parte de la justicia transicional.

El expediente de Figueroa hace parte del caso 03 de la JEP, que investiga los asesinatos y desapariciones forzadas de civiles presentados como bajas en combate por agentes del Estado. Está puntualmente dentro del subcaso Costa Caribe, que indaga por los graves crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos por militares del Batallón La Popa, en alianza con estructuras paramilitares en departamentos como Cesar y La Guajira.

El coronel (r) Figueroa fue citado para la audiencia preparatoria al juicio este 27 de enero de 2026. La diligencia era la antesala a la instalación del juicio adversarial en su contra, que se haría en marzo en Valledupar (Cesar). De ser hallado responsable de los 24 hechos criminales por los que fue acusado por la Unidad de Investigación y Acusación (UIA), también conocida como la fiscalía de la JEP, podría ser condenado hasta a 20 años de cárcel.

Sin embargo, la decisión de aceptar su responsabilidad de forma tardía plantea ahora un panorama distinto para el exmilitar. Ahora tendrá que reconocer su rol dentro de la política criminal de las ejecuciones extrajudiciales, en una diligencia que quedó programada para el próximo 24 de marzo, a las 9:00 de la mañana. Luego, la JEP emitirá una sentencia alternativa en contra de Figueroa, de entre cinco y ocho años de cárcel.

