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Juan José Tobón y el rostro más cruel de la extorsión que aumenta en Colombia 

La extorsión gana terreno como fuente de financiación criminal en el país. La historia de Juan José Tobón Úsuga, un joven de 18 años asesinado en Ituango (Antioquia) mientras le exigían a su familias COP 1.700 millones por su libertad, revela las consecuencias de uno de los tentáculos de ese delito: el secuestro extorsivo. Su familia pide que la justicia actúe y que la Fiscalía pida la mayor condena contra los responsables del crimen.

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Paulina Mesa Loaiza
Paulina Mesa Loaiza
13 de septiembre de 2026 – 08:00 a. m.
El secuestro extorsivo gana terreno como fuente de financiación criminal en Colombia. La historia de Juan José Tobón Úsuga, un joven asesinado mientras le exigían a su familia COP 1.700 millones por su libertad, revela las consecuencias de un delito que no siempre termina con la muerte de la víctima.

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María Alejandra Tobón Arango no concibe la idea de que la vida no le alcance para “ganarse un puesto en el cielo” y volver a ver a Juan José Tobón Úsuga, la persona a la que más ha amado. Dice que desde que asesinaron a su sobrino hace méritos para que Dios y la Virgen le permitan habitar ese lugar que cree que existe después de la muerte, donde no alcanza a llegar el dolor y las pesadillas terminan. Mientras tanto, exige que la justicia condene a la persona que secuestró y asesinó a Juanjo, como lo llama con cariño, por no pagar una…

Paulina Mesa Loaiza

Por Paulina Mesa Loaiza

Periodista de la Universidad de Antioquia e ilustradora. Ha escrito en prensa y portales digitales con especial interés en justicia, conflicto, memoria y paz. Actualmente es periodista de Colombia+20. paulina_mesal pmesa@elespectador.com
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Comentarios
  • Marco(53341)Hace 23 minutos
    Batallón de limpieza social contra esta lacra extorsionista, señor presidente. Motosierra para esos engendros, por favor.
  • Javier(17933)Hace 47 minutos
    Ojalá hubiera pena de muerte
  • antonio(7747)Hace 1 hora
    Las extorsiones las hacen desde las cárceles, pero cuando el presidente dice que a estas personas las van a trasladar a alta mar en buques de donde no puedan delinquir, inmediatamente los » defensores de los derechos humanos » ponen el grito en el cielo. No se pueden bombardear los campos de entrenamiento de menores terroristas, no se pueden fumigar los cultivos de coca, no se puede portar armas en forma legal, es decir, dejemos las cosas como estan.
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