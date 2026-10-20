Juez cierra investigación contra padre De Roux por presunto encubrimiento en casos de abuso

Durante la diligencia, la Fiscalía General de la Nación, le solicitó al juez la preclusión del caso argumentando que, en su momento, De Roux actuó bajo las normas establecidas en el derecho…

Un juez de conocimiento ordenó cerrar la investigación que se seguía contra el padre Francisco de Roux por el presunto encubrimiento de casos de abuso sexual, cometidos en los años 70 por el padre Darío Chavarriaga. La decisión que fue conocida por la revista Semana se dio durante una audiencia que tuvo lugar la semana pasada de manera reservada y virtual.

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Durante la diligencia, la Fiscalía General de la Nación, le solicitó al juez la preclusión del caso argumentando que, en su momento, De Roux actuó bajo las normas establecidas en el derecho canónico. En ese contexto, el juzgado 54 Penal del Circuito de Conocimiento de Bogotá estableció que la petición del ente investigador era consecuente con la evidencia.

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“No se evidencia el incumplimiento de un deber funcional, religioso, institucional o que el mismo pueda transformarse en un comportamiento de tipo penal, pues para ello inequívocamente, es indispensable demostrar, verificar y validar que la conducta reunía en el caso de Francisco; esa conclusión permite explicar por qué entonces sí activó los derechos canónicos, pero no se puede llegar a presumir que tenía una posición de garante de una persecución penal”, señaló el juez durante la audiencia.

Según la investigación de la Fiscalía, el padre De Roux puso en marcha las actuaciones requeridas para establecer los hechos, de acuerdo con el derecho canónico, lo que para el ente acusador se traduce en ausencia de responsabilidad. Frente a esto, el juez señaló que no basta con analizar lo que el sacerdote omitió, sino lo que hizo en el contexto de sus actuaciones.

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“Tampoco sería adecuado afirmar que esa actuación canónica demuestra necesariamente la ausencia de dolo; lo que permite sostener es que constituye un elemento objetivo relevante para valorar el comportamiento en conjunto con las circunstancias mencionadas y desde luego, en síntesis, el despacho considera que el juicio de la ecuación típica debe adecuarse sobre el comportamiento del padre Francisco y no exclusivamente sobre aquello que dejó de hacer”, agregó el juez.

En ese sentido, el juzgado también señaló que la preclusión de la investigación no quiere decir que los casos de abuso sexual no ocurrieron, sino que, en lo que respecta puntualmente al caso del padre De Roux, no se evidencia un encubrimiento.

"La actuación acredita que en su condición de sacerdote provincial activó los mecanismos institucionales que se encuentran previstos en el derecho canónico y que derivaron en esa imposición de sanciones eclesiásticas. Apreciando en conjunto esas circunstancias con la prescripción de la investigación, permite establecer la atipicidad de la conducta".

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