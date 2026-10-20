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“La justicia no tiene precio”: la condena de la Corte Suprema contra exmagistrado Tarquino

La Corte Suprema de Justicia resolvió un recurso de casación presentado por la defensa del exmagistrado y abogado, Camilo Tarquino, con la que buscaban absolverlo de una condena en el caso de corrupción conocido como el cartel de la toga. El alto tribunal estudió los argumentos y consideró dejar en firme la pena y emitir orden de captura. Estos son los detalles de la decisión.

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Redacción Judicial
Exmagistrado Camilo Tarquino.
Exmagistrado Camilo Tarquino, condenado por el caso del cartel de la toga.
Foto: Archivo Particular

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La Corte Suprema de Justicia dejó en firme la condena contra el exmagistrado y abogado, Camilo Tarquino, involucrado en el escándalo de corrupción que contaminó una de las altas esferas del poder, conocido como el cartel de la toga. El alto tribunal resolvió un recurso de casación que presentó la defensa contra la condena por el delito de concusión. El fallo revisó hechos puntuales como las exigencias económicas millonarias que le realizó Tarquino al exgobernador de Córdoba, Alejandro Lyons Muskus, a cambio de supuestas gestiones judiciales…

Por Redacción Judicial

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Comentarios
  • Joaquin(teaz6)Hace 16 minutos
    Es poco tiempo de cárcel, para esté tipillo.
  • Mario(16018)Hace 20 minutos
    Para una persona de tan alto cargo, la pena debería ser siquiera de unos 20 años y no en mansión-cárcel.
  • antonio(7747)Hace 23 minutos
    Solo 6 años, los disfrutará en su cómoda casa por cárcel donde podrá disfrutar el producto de sus coimas, en mas de 3 años estará en libertad por rebajas y demas beneficios. Von ese tipo de penas tan irrisorias es que estamos como estamos, nadie le tiene miedo a la justicia, sabemos que ser corrupto paga. Pero abundan los defensores de que a los delincuentes hay que tratarlos con guantes de seda.
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