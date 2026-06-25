Juez rechazó petición del Gobierno para anular fallo contra las ZUT para las disidencias

Hombres avanzan en la contrucción de la Zona de Ubicación Temporal en Putumayo para la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano. Foto: Cortesía delegación del Gobierno

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El juez promiscuo de Valle del Guamuez (Putumayo) desestimó los argumentos presentados por el Gobierno de Gustavo Petro, con los que pretendía solicitar la nulidad del fallo de tutela que ordenó frenar la instalación de las Zonas de Ubicación Temporal (ZUT) destinadas a las disidencias de las Farc al mando de alias “Walter Mendoza”.

La decisión se produjo en el marco de una tutela presentada por la comunidad indígena del resguardo Telar Luz del Amanecer, que alegó la vulneración de su derecho a la consulta previa. El caso será analizado por un juez de segunda instancia, quien deberá determinar si se configuró un desacato a la orden judicial.

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De acuerdo con el fallo de tutela, conocido el pasado 17 de junio, la comunidad indígena presentó la acción constitucional al considerar que el Ministerio del Interior, la Presidencia de la República, la Dirección de Consulta Previa y la Oficina del Alto Comisionado para la Paz vulneraron sus derechos a la consulta previa, la defensa y el debido proceso.

El resguardo indígena Telar Luz del Amanecer calificó como “irregular el trámite dado a una actividad estatal por la omisión de la consulta previa, que es de obligatorio cumplimiento, pues entiende que no se han respetado las reglas del debido proceso y no se le ha garantizado su defensa en forma legal”.

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Aunque el despacho intentó contactar a las entidades accionadas, ninguna respondió a la tutela. Como resultado, ordenó “la suspensión inmediata de la ejecución de obras, adecuaciones y cualquier actividad derivada de la Resolución 053 del 25 de febrero de 2026 en la Zona de Ubicación Temporal ‘Zona para la Capacitación Integral y Ubicación Temporal de Valle del Guamuez’ (ZUT-ZOCIUT), hasta tanto se surta el proceso de consulta previa, libre e informada con el Resguardo Indígena Telar Luz del Amanecer”.

Para ese mismo día, el 17 de junio, estaba previsto el inicio del traslado de 99 integrantes de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB), quienes comenzarían su tránsito a la vida civil en el marco de la política de Paz Total del Gobierno. Según explicó el general Hugo López, comandante de las Fuerzas Militares, el traslado se realizaría en helicópteros contratados por la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, encabezada por Otty Patiño.

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Para llevar a cabo el traslado, fueron suspendidas las operaciones militares ofensivas y las operaciones especiales de la Policía Nacional contra integrantes de los Comandos de Frontera (la estructura de la CNEB que opera en Putumayo) incluidos en el listado reconocido por la Oficina del Alto Comisionado para la Paz para su desplazamiento a la zona de ubicación.

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