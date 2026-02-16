Tribunal de Bogotá advierte presuntas maniobras dilatorias en caso contra Julián Bedoya

Julián Bedoya es señalado por los delitos de falsedad en documento privado, falsedad ideológica en documento privado y fraude procesal Foto: León Darío Peláez/Semana

El Tribunal Superior de Bogotá, a través de un comunicado, señaló que la defensa del excongresista Julián Bedoya, quien es investigado por presuntamente haber cometido fraude para obtener su título como abogado en la Universidad de Medellín, estaría buscando dilatar el proceso con el fin de alcanzar la prescripción del delito de fraude procesal. Es decir, el vencimiento del término legal para que la justicia pueda seguir investigando la conducta que vencería en julio de este año.

Según indicó el tribunal, la defensa de Bedoya “ no persigue la protección de garantías procesales, como lo quiere hacer ver, sino la declaratoria de la prescripción de la acción penal”. Esa instancia señaló que, en la sesión del 19 de mayo de 2025, tras resolver un recurso de apelación presentado por el abogado del excongresista, fue concedido un espacio para que el defensor formulara sus cuestionamientos sobre el escrito de acusación.

En esa diligencia, la defensa solicitó la nulidad del proceso por una presunta incongruencia entre la imputación y la acusación. Finalmente, el juzgado negó la nulidad y concedió el recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Bogotá. La apelación fue radicada el 31 de julio de 2025 en la Secretaría del Tribunal y fue asignada por reparto al despacho del magistrado Javier Armando Fletcher Plazas.

De acuerdo con la Universidad de Medellín, el recurso permanece desde entonces en el despacho del magistrado sin que se haya adoptado una decisión de fondo que permita avanzar con el proceso contra el político liberal. Asimismo, el tribunal indicó que el 9 de junio del mismo año la Fiscalía General de la Nación dio respuesta “a cada una de las inquietudes planteadas por el defensor, precisando los aspectos que, a su juicio, resultaban ambiguos o faltos de claridad”.

Por ello, el tribunal señaló que pretender que ahora se decrete la nulidad, sin que exista un sustento real, “constituye un uso dilatorio del derecho de defensa”, el cual estaría orientado a prolongar el proceso. En ese contexto, faltan menos de seis meses para que el delito de fraude procesal prescriba y deje a Bedoya sin responder ante la justicia. Esto, según lo expuesto por el tribunal, obedecería a las constantes dilaciones de la defensa, lo que ha impedido que el proceso tenga mayores avances.

El caso del presunto título de abogado exprés

Julián Bedoya Pulgarín es investigado por los delitos de falsedad en documento privado, falsedad ideológica en documento privado y fraude procesal, en el marco del escándalo por las presuntas irregularidades en la obtención de su título como abogado.

Las denuncias, conocidas a finales de 2019, señalaron que el entonces senador habría regresado a la Universidad de Medellín tras casi una década de haber abandonado sus estudios y aprobado 16 exámenes en apenas cuatro jornadas, lo que despertó el interés del Ministerio de Educación, la Fiscalía y la Procuraduría.

