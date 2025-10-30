Condenan a 50 años de prisión a un hombre por ataque terrorista al aeropuerto de Cúcuta

En la madrugada del 14 de diciembre de 2021, dos hombres ingresaron a las instalaciones del aeropuerto por una alcantarilla y trataron de llegar a la plataforma donde estaban ubicadas aeronaves del Ejército Nacional. Tres hombres murieron. Foto: AFP - AFP

Un juez penal especializado condenó a 50 años de prisión a Adrián Khaled Guzmán por su participación en la planeación y ejecución del ataque terrorista contra el Aeropuerto Camilo Daza, de Cúcuta (Norte de Santander), en diciembre de 2021. En el hecho murieron tres personas, incluidos dos técnicos antiexplosivos de la Policía Nacional.

El hombre fue declarado responsable de los delitos de terrorismo, homicidio agravado, homicidio agravado en grado de tentativa y fabricación, tráfico o porte de armas y municiones de uso restringido de las Fuerzas Armadas.

Según señaló el ente investigador, Khaled Guzmán, en compañía de otras personas, viajó desde Medellín (Antioquia) hasta Cúcuta, donde se alojó en hoteles del centro de la ciudad y en casas cercanas a la terminal aérea. Allí, el hombre adelantó actividades de vigilancia y “estuvo al tanto de la preparación de dos explosivos, entre otros aspectos logísticos”.

En la madrugada del 14 de diciembre de 2021, otros dos hombres ingresaron a las instalaciones del aeropuerto por una alcantarilla y trataron de llegar a la plataforma donde estaban ubicadas aeronaves del Ejército Nacional. En su intento, uno de los explosivos se activó en la espalda de uno de los involucrados, quien murió en el lugar.

El segundo explosivo fue detonado tras la llegada de los intendentes William Bareño Ardila y David Reyes Jiménez, quienes inspeccionaban el área. En el fallo, el juez precisó que “Adrián Khaled Guzmán aportó su conocimiento y coordinación dentro del plan criminal, que tenía como finalidad causar pánico colectivo y atentar contra la fuerza pública”.

Además de cobrar la vida de los dos integrantes de la Policía Nacional, Khaled Guzmán generó una grave alteración del orden público, así como la suspensión de las operaciones aéreas y afectaciones estructurales en viviendas cercanas al aeropuerto, según concluye la decisión en su contra.

