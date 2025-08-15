La CIDH pidió al Estado colombiano ser diligente y aclarar crimen de Miguel Uribe

La CIDH pidió reducir la confrontación y la polarización política usando el diálogo. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

A través de un comunicado de prensa, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) transmitió sus condolencias a los familiares, amigos y colegas del senador y precandidato presidencial, Miguel Uribe Turbay, quien falleció el pasado 11 de agosto, luego de dos meses y cuatro días luchando por su vida tras un atentado.

La CIDH condenó este acto de violencia e instó al “Estado a garantizar la seguridad de las personas con liderazgo político en todo el territorio nacional”. Además, pidió al Gobierno actuar con diligencia y agilidad para investigar, juzgar y sancionar este u otros actos de violencia contra personas con liderazgo político y social.

“Insta a fortalecer las líneas investigativas que permitan identificar los motivos y todos los elementos relacionados con estos crímenes. Asimismo, recuerda que combatir la impunidad es fundamental para prevenir la repetición de hechos similares y garantizar el ejercicio seguro de los derechos políticos”, aseguró la Comisión a través del comunicado.

Por otro lado, la CIDH pidió reducir la confrontación y la polarización política, usando el diálogo, los consensos y “soluciones efectivas a los retos del país”, recordando el Estado social de derecho y el sistema democrático establecidos en la Constitución de 1991 y el Acuerdo de Paz de 2016.

El senador Miguel Uribe sufrió un atentado sicarial el pasado 7 de junio de 2025 en la localidad de Fontibón, en Bogotá, específicamente en el barrio Modelia. El ataque ocurrió en el parque El Golfito, donde el precandidato avanzaba con actividades de su campaña. Miguel Uribe recibió tres impactos de bala: uno en su pierna izquierda y dos en la cabeza.

Por la gravedad de sus heridas, el precandidato fue trasladado a la Fundación Santa Fe de Bogotá, donde fue intervenido y permaneció hospitalizado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) por poco más de dos meses. Sin embargo, el pasado 11 de agosto, el precandidato presidencial falleció en horas de la madrugada.

Seis personas han sido capturadas por el asesinato de Miguel Uribe. Entre los detenidos se encuentra el sicario de 15 años, quien utilizó una pistola Glock de nueve milímetros para herir al senador. Además, el pasado 5 de julio se logró la captura de José Élder Arteaga Hernández, conocido con los alias de“Costeño”o“Chipi”, considerado el cerebro logístico del crimen.

En diálogo reciente con El Espectador, el abogado Víctor Mosquera, quien representa a la familia del senador Uribe Turbay, dijo que justo después de que se perpetrara el ataque se puso en comunicación con la CIDH, para solicitarle su apoyo en la investigación. El jurista ha sostenido reuniones con el organismo internacional, en las que ha entregado información del caso.

Además, dijo que esa Comisión le pidió al Estado que respondiera una serie de requerimientos relacionados con la situación de seguridad del político del Centro de Democrático y otros elementos relacionados con el crimen. Sin embargo, en sus palabras, la respuesta de las autoridades competentes fueron “contradictorias”. Ahora la familia del senador y su abogado esperan que la Fiscalía lo declare crimen de lesa humanidad y evitar su preclusión.

