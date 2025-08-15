“Facilité su ingreso cuando no existía imputación”: exembajador sobre Carlos Ramón González

León Fredy Muñoz fungió como embajador de Colombia en Nicaragua hasta febrero de 2025, cuando renunció para convertirse en senador de su partido, Alianza Verde. Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El senador León Fredy Muñoz se pronunció sobre el caso de Carlos Ramón González, investigado por su presunta participación en el entramado de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), en Nicaragua. El ahora congresista fungió como embajador de Colombia en ese país hasta febrero de este año, cuando le fue aceptada la renuncia para asumir una curul en el Congreso.

En un comunicado publicado a través de sus redes sociales, aseguró que “facilitó” su ingreso a Nicaragua en un momento “en que no existía ni imputación, condena, órdenes de captura, órdenes judiciales, restricciones legales y mucho menos la circular roja de Interpol que hoy solicita la Fiscalía”. En esa línea, apuntó que su actuación “se enmarcó estrictamente en las funciones diplomáticas, dentro del marco legal, y en el marco de gestiones que [ha] hecho con otros connacionales”.

Sugerimos: Petro se reunió con congresistas de los Estados Unidos en medio de roces con Trump

Comunicado a la opinión pública.



En mi calidad de exembajador en Nicaragua, y en respuesta a las recientes informaciones divulgadas.👇🏼 pic.twitter.com/B3sZMQ18Ho — León Fredy Muñoz (@LeonFredyM) August 15, 2025

“No existió solicitud formal ni verbal de alojamiento permanente, ni gestión alguna encaminada a facilitar su radicación o residencia en Nicaragua durante mi periodo como embajador de Colombia en Nicaragua”, aseguró.

Le puede interesar: Petro puso en marcha una reconfiguración del Minigualdad, estas serían las razones

Incluso, añadió que durante su ejercicio como embajador “no [informó] ni [realizó] consulta alguna sobre este asunto con la Cancillería o con la Presidencia de la República, estas acciones están dentro del ejercicio de la que fue [su] labor como embajador”. Y reiteró que, al haber sido su renuncia aceptada en febrero, en ese momento “no se encontraba en curso ninguna gestión relacionada con Carlos Ramón González”.

El pronunciamiento del senador llega después de que Noticias RCN revelara este jueves que la Embajada de Colombia en Nicaragua habría intercedido por el investigado exfuncionario para que le fuera renovada su residencia en ese país. En una misiva enviada por la sede diplomática al Gobierno nicaragüense, se detalla que González “se encuentra en Nicaragua desde el pasado 5 de noviembre de 2024 y desde esa fecha no ha salido del país”.

“Solicitamos el apoyo del Ministerio de Migración y Extranjería para regularizar el estado migratorio”, se lee en la carta.

Lea también: “Casi todas las personas implicadas vienen de su núcleo”: choque entre Petro y López por UNGRD

Al respecto, el Ejecutivo de Gustavo Petro también respondió. El mismo mandatario aseguró este viernes que pedirá al Gobierno de Nicaragua localizar a González para que se entregue a la justicia colombiana.

“La justicia colombiana requiere a Carlos Ramón González y se solicitará al gobierno nicaragüense que sea entregado a ella, si es residente en ese país”, dijo Petro a través de su cuenta de X.

La justicia colombiana requiere a Carlos Ramón González y se solicitará al gobierno nicaraguense que sea entregado a ella, si es residente en ese país. — Gustavo Petro (@petrogustavo) August 15, 2025

Un día antes, Petro negó que su gobierno haya solicitado “algún tipo de privilegio” para González, quien fue uno de sus funcionarios más cercanos. La Cancillería, por su lado, aclaró que “no instruyó a la Embajada de Colombia en Nicaragua para adelantar gestiones” sobre el exdirector del Dapre y la DNI.

👁‍🗨 Conozca cómo votan los senadores y representantes a la Cámara en ‘Congreso a la mano’.

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en los temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; dcristancho@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com ; lbotero@elespectador.com o lperalta@elespectador.com.