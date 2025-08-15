Capturan en Antioquia a presuntos miembros del grupo criminal Tren del Llano

Estas personas se dedicaban al secuestro, homicidio, hurto y extorsión al sector ganadero y agrícola en Venezuela. Foto: Policía Na

Una mujer y dos hombres solicitados por las autoridades de Venezuela fueron capturados en Envigado (Antioquia). Estas personas eran buscadas por, presuntamente, pertenecer a la banda criminal conocida como el Tren del Llano.

Al parecer, los capturados se dedicaban al tráfico de armas, además de cometer homicidios, secuestros, hurtos y extorsiones en los sectores ganadero y agrícola de Venezuela. Por esta razón, eran buscados con notificación roja de la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol).

Al ingresar de manera irregular a Colombia, estas personas se establecieron en Medellín (Antioquia), para evadir a las autoridades venezolanas. Según la Policía Nacional, los capturados buscaban iniciar contactos con grupos criminales del Valle de Aburrá (Antioquia), para incursionar en el negocio del tráfico de armas.

El operativo en el que se dieron las capturas, se desarrolló en un trabajo coordinado por la Fiscalía General de la Nación, con la ayuda de la Policía Nacional, el Bloque de Búsqueda y la Dijín. En el lugar, se incautaron más de 2.000 dólares y tres teléfonos celulares.

