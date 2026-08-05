La fiscal Luz Adriana Camargo sí estará en la posesión de Abelardo de la Espriella en Cali

La fiscal Luz Adriana Camargo Garzón ya se había reunido con el ministro designado de Justicia, Iván Cancino. Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

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Sigue creciendo la lista de asistentes confirmados a la posesión de Abelardo de la Espriella como presidente de la República, el próximo 7 de agosto en Cali. En la tarde de este miércoles 5 de agosto se conoció que la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo Garzón, asistirá al acto de toma de mando que será en la Arena USC, de la capital del Valle del Cauca.

El Espectador supo que la jefa del ente investigador irá como parte de la comitiva de personalidades del sector justicia que fueron invitadas a la ceremonia. Asistirá junto al presidente de la Corte Suprema de Justicia, el magistrado Iván Mauricio Lenis Gómez, y la presidenta de la Corte Constitucional, la magistrada Paola Andrea Meneses Mosquera.

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Los funcionarios del ente investigador y de las altas cortes se trasladarán hasta la capital del Valle del Cauca para asistir a la toma de mando después de que el presidente electo, Abelardo de la Espriella, y su equipo de protocolo escogieran a Cali como la ciudad en la que, por primera vez bajo la Constitución Política de 1991, la posesión presidencial se adelanta fuera de Bogotá.

La noticia de la participación de la fiscal Camargo Garzón, la magistrada Meneses Mosquera y el magistrado Lenis Gómez se conoce poco después de que se supiera que el presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el magistrado Alejandro Ramelli Arteaga, no fue invitado por De la Espriella a la ceremonia y entró en la lista de personalidades excluidas.

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En esa lista están también los expresidentes Ernesto Samper y Juan Manuel Santos, así como la excandidata presidencial del Centro Democrático, Paloma Valencia, quien lo apoyó en la segunda vuelta presidencial. Sobre la exclusión de los mandatarios, lo que se sabe es que a Santos no lo habría invitado por el desacuerdo del presidente electo con el Acuerdo de Paz con las Farc.

En cuanto a Samper, Semana señaló que el desplante estaría relacionado con los cuestionamientos por el presunto ingreso de dineros del narcotráfico a su campaña presidencial de 1994. El exmandatario respondió a la decisión de Abelardo de la Espriella de no invitarlo a su toma de mando. “Me ahorré el vestido, el pasaje y el hotel”, expresó Samper en un pronunciamiento público.

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Entre quienes sí asistirán están el rey Felipe de España y presidentes como Javier Milei, de Argentina; Daniel Noboa, de Ecuador; José Antonio Kast, de Chile; y Santiago Peña, de Paraguay. También viajará una delegación de los Estados Unidos, de la que hacen parte Todd Blanche, fiscal general adjunto de ese país, y Hugo Guevara, encargado de Negocios en la Embajada en Bogotá.

La fiscal Camargo Garzón, por su parte, está terminando una semana de trabajo en Brasil, desde donde viajará hacia Bogotá para trasladarse el viernes 7 de agosto a Cali. Allá se encontrará también con los integrantes del nuevo gabinete presidencial, incluido el ministro designado de Justicia, Iván Cancino, con quien se reunió recientemente para conversar.

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