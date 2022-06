La Fiscalía no está realizando ningún registro: respuesta a la Revista Cambio

Este miércoles, el medio de comunicación denunció que desde el ente acusador se había dado la orden de realizar una inspección, a propósito de una publicación que vincula a un general retirado del Ejército. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

En un comunicado de tres puntos, la Fiscalía explicó que no está realizando ningún tipo de registro en el interior de la Revista Cambio, como lo denunció, este miércoles, el medio de comunicación. El portal de internet que lidera el periodista Daniel Coronell dejó en evidencia que desde el búnker se ordenó una inspección a sus instalaciones tras la publicación de un artículo que vincula al general (r) Jorge Hernando Herrera, señalado de tener nexos con la banda “Los Pocillos”.

El ente acusador explicó que un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia, ordenó tener bajo su poder el artículo publicado en el portal, puesto que es el encargado de adelantar las investigaciones por los perfilamientos que, en algún momento, fueron ordenados de manera ilegal, y que también fueron conocidos por la opinión pública. A juicio del delegado del búnker, la información podría ser útil para el proceso.

“La Fiscalía no está realizando ningún tipo de registro, ni allanamiento, ni actuación que intervenga el fuero de libertad de prensa. Es importante destacar que este tipo de solicitudes son normales y se han realizado a diferentes medios de comunicación, que por su actividad periodística pueden tener información valiosa y clave para los procesos que adelanta la Fiscalía General de la Nación, pero que además al divulgarse se convierte en pública”, explicó el comunicado.

Lea aquí: Fiscalía ordenó inspección a la revista Cambio tras revelaciones sobre militares

Desde el búnker afirmaron que son “garantes y respetuosos” de los derechos de los comunicadores y no ha escatimado en adelantar acciones penales cuando existe un riesgo contra los mismos. No obstante, la denuncia del portal de internet menciona que las supuestas inspecciones por parte de la Fiscalía buscarían vulnerar “el sigilo profesional y la reserva de la fuente”. En su publicación aclararon: “al respecto, Cambio no tiene nada que agregar a lo que está publicado. Los periodistas de Cambio, por razones éticas y soportadas en la ley y la jurisprudencia sobre el tema, preservarán la reserva de la fuente”, se lee en la publicación del medio digital.

La @FiscaliaCol ordena una inspección a las oficinas de Cambio. Señor fiscal, todo lo que necesita saber sobre el episodio del general Herrera está publicado en @estoescambio. Con mucho gusto le regalo la suscripción. https://t.co/5mgmvmGuGm — Federico Gómez Lara (@federicogomezla) June 29, 2022

La investigación por la que, supuestamente, la Fiscalía los tiene en la mira obedece a las alianzas que, al parecer, tenía el general (r) Herrera con la banda “Los Pocillos” que tenía la intención de combatir las disidencias de las Farc en el Cauca. En la publicación revelaron varios audios en los que se escucha la voz de un hombre afirmar que se van a aliar con estructuras al margen de la ley para erradicar los reductos del grupo guerrillero.

Las conversaciones reveladas por la Revista Cambio provocó que se abriera una investigación en contra del oficial. “Se ordenó iniciar la investigación disciplinaria acorde a la competencia señalada en la Ley 1862 de 2017, sin perjuicio de que la Procuraduría General de la Nación, ejerciendo el poder preferente, asuma la competencia del hecho” dijo en su momento el Ejército.

