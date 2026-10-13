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La guerra de las Farc que puso en riesgo la existencia de cinco pueblos indígenas

La JEP imputó a diez antiguos integrantes de las Farc por graves crímenes contra los pueblos Korebajü, Siona, Nükak, Hitnü y Jiw. La decisión reconstruye masacres, desplazamientos, minas antipersonal y ataques que no solo dejaron víctimas mortales, sino que amenazaron sus territorios, autoridades tradicionales y conocimientos ancestrales.

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Redacción Judicial
La lucha de una familia nukak por restaurar la Amazonia
Una de las comunidades más afectadas fue la Nukak. La JEP imputó crímenes de lesa humanidad y de guerra a 10 exjefes de las Farc. / Alexandra McNichosl-Torroledo
Foto: Alexandra McNichosl-Torroledo

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La guerra de las Farc contra los pueblos indígenas de la Amazonía y la Orinoquía no se limitó a los enfrentamientos armados ni a las víctimas que dejaron las balas. También alcanzó a las autoridades tradicionales, a las familias obligadas a abandonar sus territorios y a las comunidades que vieron amenazadas sus costumbres, su autonomía y sus lugares sagrados. Esa es una de las principales conclusiones de la última imputación de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), que atribuyó a antiguos integrantes de los bloques Sur y Oriental graves…

Por Redacción Judicial

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