La red criminal que presuntamente creaba empresas de papel para robar millones en impuestos

La Fiscalía General de la Nación capturó a seis personas que presuntamente hacían parte de una red criminal dedicada a la creación de empresas de papel, con el objetivo de evadir impuestos y apropiarse de millonarias sumas de dinero. Un negocio ilegal que, según el ente investigador, les produjo ganancias por más de COP 155.000 millones entre 2012 y 2022.

Según la información entregada por la Fiscalía, la dinámica criminal adelantada por estas personas consistió en crear 185 empresas de papel o ficticias, mediante las cuales vendían facturas falsas y simulaban operaciones económicas que alcanzaban los COP 843.000 millones. De ese modo, empresas reales evadían los impuestos que debían pagar al Estado.

Los clientes de esta red criminal serían empresas reales que compraban las facturas falsas que correspondían a las millonarias operaciones comerciales ficticias. De ese modo se apropiaban del impuesto a las ventas recaudado y reducían la base gravable de la renta. Las empresas falsas no tenían forma de sustentar las millonarias operaciones comerciales que simulaban.

“Los procesados figuraban como socios o representantes legales de dichas sociedades; así se habrían concertado para constituir empresas de fachada con diversos objetos sociales, a pesar de no contar con capacidad económica, logística, recurso humano ni operativo para sustentar las operaciones que detectó la Fiscalía”, indicó el ente investigador.

Las personas capturadas fueron identificadas como Jairo Bernal Manrique, coordinador societario; Jaime Javier Sánchez Sánchez, coordinador financiero; Nidia Pineda Villamil, intermediaria; Fany Rodríguez Corrales, Edgardo Lozano Hastamorir y Jeik Donovan Yepes Albarracín, representantes legales de las empresas ficticias.

“Con apoyo de servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) adscritos a la Dirección Especializada de Investigaciones Financieras y aplicando el Modelo Único de Investigación Financiera (MUIF), se determinó que a través de estas sociedades se habrían realizado operaciones de comercio inexistentes que superarían los COP 843.164 millones”, indicó la Fiscalía.

El ente investigador dijo además que Jairo Bernal Manrique, entre los años 2014 a 2025, al parecer, administró, custodió y transformó recursos por más de COP 21.744 millones. Una cuantiosa suma de dinero a la cual le habría dado apariencia de legalidad mediante movimientos en el sistema financiero que, en realidad, nunca existieron.

Las capturas de estas seis personas se realizaron en la ciudad de Bogotá y el departamento de Casanare. Fueron imputados por los delitos de concierto para delinquir con fines de enriquecimiento ilícito, enriquecimiento ilícito de particulares en favor de terceros y lavado de activos. Un juez de control de garantías envió a cinco de los presuntos implicados a prisión domiciliaria, otro estará en la cárcel de forma preventiva y se suspendieron las personerías jurídicas de 162 empresas presuntamente implicadas.

