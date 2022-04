Las declaraciones de Uribe y un exasesor de Piedad Córdoba en la Corte Suprema

La exsenadora Piedad Córdobay el expresidente Álvaro Uribe.

Dos recientes declaraciones en la Corte Suprema de Justicia sobre la senadora electa Piedad Córdoba arrojan luces de las investigaciones que se siguen en su contra, particularmente, en el despacho de la magistrada Cristina Lombana, de la Sala de Instrucción. Ante la togada, que es militar en retiro, declararon dos personas que conocieron a Córdoba de cerca, aunque desde orillas distintas: por un lado, el expresidente Álvaro Uribe Vélez, a cuyos gobiernos Córdoba hizo una férrea oposición; y, por otro lado, su exasesor Ricardo Montenegro, quien trabajó con ella en el Congreso.

Lo que dijo Uribe sobre Piedad Córdoba

“Uno piensa inicialmente que es una tarea que se hace con un propósito humanitario, como diría yo en el caso de la Iglesia y de los europeos”, comentó el expresidente Álvaro Uribe sobre las negociaciones que adelantó Piedad Córdoba para que las Farc liberaran secuestrados. Y añadió: “pero aquí, después se conoció por medios de prueba que no puedo recurrir, que había un interés político en las elecciones de Colombia y en los procesos políticos de Venezuela”. Así queda expreso en aportes del testimonio que reveló el diario El Tiempo.

Uribe insistió a lo largo de la diligencia que, por otros “medios de prueba” de los que no puede hablar se enteró de la cercanía de Córdoba a las Farc y que ella, incluso, habría recibido apoyos económicos del presidente de Venezuela, Hugo Chávez. “El DAS en la época tuvo conocimiento de los apoyos económicos de Chávez a la senadora Piedad Córdoba y eso a ninguna parte clasificó”, aseguró el expresidente y líder natural del Centro Democrático, cuando Lombana le preguntó si tenía conocimiento sobre algunas pruebas que aparecieron en la Operación Sodoma.

Se trata del operativo militar en el que murió el comandante guerrillero Víctor Julio Suárez, alias Mono Jojoy, en septiembre de 2010. Al parecer, en un documento de Word, extraído de un computador hallado en ese operativo dice: “Vale la pena escarbar la opinión de Piedad sobre el papel de los cubanos en relación con Uribe para ganar elementos de juicio sobre la lealtad de nuestros aliados estratégicos. Después de carambolas y vueltas, Piedad se propone llegar aquí en uno o dos días, habla de muchos temas de conversar con nosotros con miras al canje conversado con Chávez junto a su futuro político”.

El exmandatario también dijo que no tenía conocimiento de una relación directa de Piedad Córdoba con la extinta guerrilla de las Farc. “No señor procurador, conocimiento directo nunca. No tuvo ese conocimiento. Todo fue por informaciones de inteligencia y lo que se comprobó posteriormente”, señaló Uribe, según reseña El Tiempo. Si bien reconoció que Córdoba lo apoyó en su candidatura a la Gobernación de Antioquia por el Partido Liberal, dijo que siempre fueron de grupos políticos distintos. “Yo no tenía cercanía política con ella”, sentenció.

El segundo exasesor de Piedad Córdoba

Ricardo Montenegro se convirtió en el segundo asesor de la exsenadora liberal, hoy reelecta por el Pacto Histórico, en declarar ante la Sala de Instrucción de la Corte Suprema. En febrero, Noticias Caracol ya había revelado el testimonio de Andrés Vásquez, quien fue asesor de la senadora Piedad Córdoba y muy cercano a ella durante la primera década del 2000. Y ahora, Montenegro reiteró varios de los puntos que dijo Vásquez, como las ambiciones políticas de la senadora, cómo se acercó a Chávez y quiénes comenzaron a financiarla.

Caracol Radio reveló tres apartes del testimonio de Montenegro sobre estos puntos. En el primero, el exasesor de Piedad Córdoba contó que, inicialmente, el más cercano a Chávez era el candidato presidencial Gustavo Petro: “Es más, lo que se sabe, lo que yo también sé y lo que Piedad afirmaba era que, quien realmente era cercano (a Chávez) era Gustavo Petro. Lo afirmo porque, luego, ella de alguna manera trata de generar más confianza que Gustavo Petro en las autoridades del Gobierno de Venezuela y presentarse como una persona más cercana y funcional que lo que pudiera ser Petro”.

Montenegro explicó que entre mediados de 2007 y 201, Piedad Córdoba, supuestamente, se dio cuenta que “ya no podía ser una líder liberal como hubiera querido ser y su rol era un poco acercarse más a la izquierda latinoamericana”. Según dijo el exasesor de la senadora electa, en los extractos publicados por Caracol Radio, “en ese acercamiento, necesitaba, racionalmente, ser cercana al presidente Chávez para además tener una opción presidencial que era algo que ella buscaba y de lo que hablaba”.

Por último, habló sobre los acercamientos de la senadora con un empresario colombo-venezolano que al parecer pasaría a financiarla. “Carlos Battistini le toma bastante cariño a la senadora Piedad Córdoba. Eso es importante decirlo, en honor a la verdad: hay una relación también personal. No era solamente una relación de conveniencia. Battistini creía en el proyecto político de la senadora Córdoba y que ella podía ser la primera mujer presidenta de Colombia”, aseguró el exasesor Ricardo Montenegro ante la Corte Suprema.

Además, explicó que, si bien “había un interés económico detrás”, Battistini siguió apoyando a Córdoba y, “por unos temas de cercanía y demás, empezó a ayudar a sufragar algunos de los gastos de la senadora Piedad Córdoba, dentro de Venezuela inicialmente”. La magistrada Lombana le cuestionó si tenía idea de por qué la exsenadora y el empresario llegaron a ese acuerdo “dinerario”. A lo que Montenegro contestó que no sabía: “Cuando se hablaba de plata, yo particularmente nunca estaba en esos escenarios”.

