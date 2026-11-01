Las interceptaciones en la Corte Suprema contra Alex Flórez por violencia intrafamiliar

En las interceptaciones con las que la Corte Suprema estructuró el caso son entre Peláez Botero y su círculo familiar en los que, según las revelaciones de Semana, la mujer señala que fue agredida….

La Corte Suprema de Justicia tuvo en cuenta las conversaciones entre mayo y agosto de 2023 en las que Johanna Peláez Botero, expareja del senador Alex Flórez, habló sobre episodios de violencia intrafamiliar. La revista Semana reveló las interceptaciones telefónicas que forman parte del expediente con el que el alto tribunal acusó al congresista.

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En las interceptaciones con las que la Corte Suprema estructuró el caso son entre Peláez Botero y su círculo familiar en los que, según las revelaciones de Semana, la mujer señala que fue agredida. "Alex me pegó el día que le dije que estaba embarazada. Me dijo que tenía que abortar porque me iba a quedar sola. Hubo maltrato físico, psicológico y económico".

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Tras radicar una denuncia contra el congresista, Peláez Botero se retractó. Por su parte, Flórez señaló que se trata de una persecución política. A través de un video en redes sociales, el congresista junto a su expareja justificaron la defensa. Peláez Botero señaló que no había sido golpeada y que tampoco fue víctima de violencia.

Sin embargo, en las investigaciones de la justicia, ese ataque, presuntamente, habría ocurrido el 18 de febrero de 2021 cuando Peláez Botero le contó a Flórez sobre su embarazo. Según algunos reportes médicos, la mujer registró posibles violencias de género. La Corte determinó que no encontró "señales de un relato mentiroso, o que la paciente se hubiera autoinfligido las lesiones detectadas".

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Las mismas interceptaciones conocidas por la revista dan cuenta de episodios de violencia económica y emocional que habrían causado efectos en la salud de Peláez Botero. La Corte también encontró una supuesta red de contratos con la que Flórez sometía a su expareja. Según el expediente, el congresista movió influencias para que ocupara cargos en el Instituto Tecnológico Metropolitano y el Departamento Administrativo de Gestión de Riesgo en febrero y marzo de 2021.

Según Semana, esos contratos sucedieron por las mismas fechas de los episodios de violencia contra Peláez Botero a modo de manutención a cambio de silencio. En ese contexto, para la Corte Suprema podría existir un episodio de dependencia y violencia económica por lo que la víctima se habría retractado de la denuncia inicial.

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