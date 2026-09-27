"Las que pierden son las víctimas": presidente de la JEP sobre recorte presupuestal

El magistrado y presidente de la JEP, Alejandro Ramelli, puso sobre la mesa esa situación. Pues más allá de un tema presupuestal, está la preocupación por lo que viene en el futuro para las miles de víctimas acreditadas en los casos más dolorosos del conflicto…

En el centro del debate por el presupuesto para el funcionamiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) están las víctimas. En medio de los números y las cifras el panorama es cada vez más incierto y angustiante para quienes buscan la verdad, así como la defensa de sus derechos.

El magistrado y presidente de la JEP, Alejandro Ramelli, puso sobre la mesa esa situación. Pues más allá de un tema presupuestal, está la preocupación por lo que viene en el futuro para las miles de víctimas acreditadas en los casos más dolorosos del conflicto armado en Colombia.

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El asunto se complejiza debido a que todas las discusiones sobre el rumbo de la JEP se están teniendo en el Congreso de la República, en Bogotá, un territorio que sigue siendo lejano y separado de la vida de la mayoría de las víctimas.

Para el magistrado esa es una de las preocupaciones puesto que la información es distante, pero más allá de eso, el tema es delicado. "¿Cómo le digo a una víctima ‘Mire, recuerda que usted pudo acceder a la justicia después de 20 años? ¿Y recuerda que usted pudo saber quiénes fueron sus victimarios? Pues lamento mucho decirle que ya no va a poder seguir participando. ¿Por qué? Pues porque no va a haber presupuesto para eso. Porque no habrá forma de pagar las audiencias que van a seguir en el caso Barrancabermeja", explicó el togado en entrevista con este diario.

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En ese contexto, Ramelli agregó que más allá de la preocupación institucional, lo verdaderamente importante es centrar la atención en las víctimas. "Las mismas víctimas y comparecientes están muy preocupados. La preocupación no es mía. Si ustedes vieron lo que pasó en el Congreso el viernes pasado, las víctimas dijeron: “Yo no estoy defendiendo a la JEP, estoy defendiendo mis derechos”. Eso me dice que las víctimas están sintiendo que las que van a perder en todo esto son ellas, no nosotros, que seguimos trabajando. Las grandes perdedoras de todo esto, que no tienen ningún sentido, van a ser las víctimas. Mi mensaje es ese: de verdad pensemos lo que estamos haciendo".

Y concluyó: "Esperemos que el debate en el Congreso continúe y los llamo a una reflexión sobre el tema. Creo que tenemos un Congreso democrático, que representa a la ciudadanía. Ahí es donde tienen que darse estos debates. Mi llamado es a que piensen quién van a perder: la institucionalidad, las víctimas y los comparecientes".

El magistrado explicó que "en la solicitud de presupuesto que hizo la entidad para 2027 requerimos COP 947.643 millones. Según el proyecto de ley radicado en agosto por el actual Gobierno el total del presupuesto previsto fue de COP 821.803 millones. Es decir, ya había una reducción sustancial de COP 125.840 millones. Hoy en día, la ponencia aprobada en primer debate en comisiones económicas conjuntas de Senado y Cámara implica otra reducción adicional de COP 170.000 millones frente al monto radicado. Ello quiere decir que hay una disminución total de COP 295.840 millones respecto del monto que necesitamos para operar"

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