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Del diálogo de Santos al sometimiento de De la Espriella: ¿qué pasó con el Acuerdo de Paz?

Juan Manuel Santos y Rodrigo Londoño, alias “Timochenko”, firmaron el 26 de septiembre de 2016 el acuerdo inicial para la terminación del conflicto. Ese texto sufrió un revés con el plebiscito y, a pesar del apoyo internacional, aún tiene rezagos en su implementación. El Gobierno de Abelardo de la Espriella quiere “remoldearlo” de acuerdo con su estrategia de seguridad. 

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Paulina Mesa Loaiza y María José Barrios Figueroa
26 de septiembre de 2026 – 08:02 p. m.
Firma del Acuerdo de Paz en Cartagena.
El expresidente Juan Manuel Santos y el exjefe de las Farc, Rodrigo Londoño, en la firma del Acuerdo de Paz en Cartagena el 26 de septiembre de 2016.
Foto: Archivo Particular

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Juan Manuel Santos inauguró su mandato con una frase que dio las primeras puntadas de lo que sería un acuerdo determinante en la historia de Colombia y sus guerras: “La llave de la paz no está en el fondo del mar”. Se los dijo a los más de nueve millones de colombianos que creyeron que continuaría con el legado de la “seguridad democrática” que dejó su antecesor y mentor político: el expresidente Álvaro Uribe, que estaba a su lado y escuchaba atento las primeras palabras del entonces nuevo primer mandatario. Pero ese 7 de agosto de 2010,…

Por Paulina Mesa Loaiza

Periodista de la Universidad de Antioquia e ilustradora. Ha escrito en prensa y portales digitales con especial interés en justicia, conflicto, memoria y paz. Actualmente es periodista de Colombia+20. paulina_mesal pmesa@elespectador.com

Por María José Barrios Figueroa

Periodista interesada en temas internacionales, de conflicto, paz, memoria y género. mariabarriosf mbarrios@elespectador.com
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