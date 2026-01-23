Logo El Espectador
Las versiones alrededor de la muerte de 26 disidentes de Mordisco en zona rural de Guaviare

Según información de fuentes en la zona, la disidencia de alias “Calarcá” le habría ordenado al grupo de disidentes de la estructura de alias “Mordisco” rendirse para respetarles la vida, pero luego los asesinaron. Otros disidentes habrían logrado huir.

Redacción Judicial
23 de enero de 2026 - 09:37 p. m.
De acuerdo con la información entregada, los fallecidos, quienes pertenecerían a las disidencias de “Iván Mordisco”, se encontraban tomando una siesta al mediodía del pasado 16 de enero, cuando fueron abordados por más de 100 hombres que, al parecer, harían parte de la estructura de alias “Calarcá”.
De acuerdo con la información entregada, los fallecidos, quienes pertenecerían a las disidencias de "Iván Mordisco", se encontraban tomando una siesta al mediodía del pasado 16 de enero, cuando fueron abordados por más de 100 hombres que, al parecer, harían parte de la estructura de alias "Calarcá".
Foto: AFP
Las versiones sobre la muerte de los 26 disidentes en zona rural de El Retorno, en Guaviare, siguen corriendo. El Espectador conoció información de fuentes humanas de la zona que le darían un giro al caso, que inició como un presunto enfrentamiento y posterior envenenamiento entre las disidencias de alias “Iván Mordisco” y de alias “Calarcá Córdoba”. La nueva información apunta a que los disidentes no habrían sido envenenados.

De acuerdo con la información que conoció este diario, los fallecidos, quienes pertenecerían a las disidencias de “Iván Mordisco”, se encontraban tomando una siesta al mediodía del pasado 16 de enero, cuando fueron abordados por más de 100 hombres que, al parecer, harían parte de la estructura de alias “Calarcá”. Inicialmente, el grupo amenazado estaría conformado por unas 40 personas, pero varias lograron huir.

Las disidencias de “Calarcá” les habrían ordenado rendirse, con la promesa de respetar sus vidas. Sin embargo, los habrían reunido y despojado de su armamento, municiones, explosivos, material de intendencia, radios, documentos y comida. Luego, les habrían disparado mediante la acción conocida como tiros de gracia.

Al parecer, según las versiones que le entregaron a este diario, el objetivo de alias “Calarcá” sería tomarse la vereda La Paz, un punto estratégico del departamento del Guaviare. Además, esta estructura habría infiltrado personas a las disidencias de alias “Iván Mordisco”, específicamente a un hombre identificado como Horacio Tereche, alias “Korea”.

Según las fuentes humanas, a cambio de dinero, alias “Korea”, de 40 años y quien llevaría cerca de 17 años dentro de la estructura criminal, habría entregado información a las disidencias de “Calarcá” sobre la distribución y las rutinas del grupo liderado por alias “Iván Mordisco”, lo que habría facilitado el ataque.

Fiscalía descartó muerte de disidentes producto de enfrentamientos

En la noche del miércoles 21 de enero, fuentes de la Fiscalía General de la Nación confirmaron que el ente investigador ya descartó de forma preliminar la hipótesis que indicaba que estas personas habrían muerto durante un enfrentamiento entre las disidencias de “Iván Mordisco” y las de alias “Calarcá Córdoba”.

“Las inspecciones técnicas a cadáver y otras actividades realizadas por personal del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía y de la SIJIN de la Policía Nacional sobre los cuerpos de 21 hombres y 5 mujeres, preliminarmente dan cuenta de que las víctimas recibieron disparos a corta distancia, varias de ellas en la cabeza, lo que descartaría la existencia de un enfrentamiento armado”, indicaron desde el búnker de la Fiscalía.

Por Redacción Judicial

