Ni Medicina Legal ni Unidad de Búsqueda han identificado los restos de padre Camilo Torres

La Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD), en conjunto con el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (INMLCF), indicaron en la tarde de este 23 de enero que aún no se confirma que los restos mencionados por el grupo armado Ejército de Liberación Nacional (Eln) sean los del sacerdote Camilo Torres Restrepo.

El pronunciamiento se dio luego de que el Eln afirmara que el cuerpo del cura, sociólogo y revolucionario había sido hallado. “Ya la voz empieza a correr y el pueblo colombiano, por el que luchó y ofrendó su vida, espera que sus restos sean respetados y depositados en el Campus de la Universidad Nacional, donde fue capellán, fundador de la Facultad de Sociología y referente de la juventud universitaria”, señaló el grupo armado a través de un comunicado.

