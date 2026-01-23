Logo El Espectador
Ni Medicina Legal ni Unidad de Búsqueda han identificado los restos de padre Camilo Torres

Según la Unidad de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD), aún no se confirma si los restos encontrados pertenecen a Camilo Torres Restrepo, cura que habría fallecido el 15 de febrero de 1966.

Redacción Judicial
23 de enero de 2026 - 07:34 p. m.
La Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD), en conjunto con el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (INMLCF), indicaron en la tarde de este 23 de enero que aún no se confirma que los restos mencionados por el grupo armado Ejército de Liberación Nacional (Eln) sean los del sacerdote Camilo Torres Restrepo.

El pronunciamiento se dio luego de que el Eln afirmara que el cuerpo del cura, sociólogo y revolucionario había sido hallado. “Ya la voz empieza a correr y el pueblo colombiano, por el que luchó y ofrendó su vida, espera que sus restos sean respetados y depositados en el Campus de la Universidad Nacional, donde fue capellán, fundador de la Facultad de Sociología y referente de la juventud universitaria”, señaló el grupo armado a través de un comunicado.

Noticia en desarrollo...

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.

Redacción Judicial

Alan Botero(5584)Hace 9 minutos
Uno menos viviendo en Cuba y Venezuelaf fumando coiba, cuando sera que les hacen una extracción como la de maduro pero en Cuba y se los llevan a todos esos vagabundos para EEEUU, de una vez alla con Trinidad para que pasen los últimos dias juntos delincuentes
JULIO CESAR GOMEZ GUTIERREZ(35221)Hace 58 minutos
El más grande error del padre Camilo, irse a las montañas para unirse a las filas del ELN. Desde las aulas hubiera hecho una mayor contribución a la solución del conflicto.
UJUD(9371)Hace 59 minutos
Esperando que el rollo se desenrrolle....
