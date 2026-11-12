“Su liberación es un alivio que da la posibilidad de reencontrarse con sus familias después de un prolongado periodo de secuestro. En un encuentro previo con sus familiares, conocimos de primera mano la angustia y la incertidumbre que han vivido…

Luego de 18 meses de secuestro, la Defensoría del Pueblo confirmó que los agentes del CTI Jesús Antonio Pacheco y Rodrigo López fueron liberados. Los funcionarios permanecían en poder de integrantes del Ejército de Liberación Nacional (Eln) desde mayo de 2025, cuando fueron secuestrados en Arauca.

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Liberan a los agentes del CTI secuestrados por el Eln en Arauca desde mayo de 2025

“Su liberación es un alivio que da la posibilidad de reencontrarse con sus familias después de un prolongado periodo de secuestro. En un encuentro previo con sus familiares, conocimos de primera mano la angustia y la incertidumbre que han vivido durante este tiempo”, aseguró la Defensoría en una publicación en X.

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En desarrollo de una misión humanitaria en Arauca, la Defensoría del Pueblo, junto con la @MisionONUCol y el @CICR_co, recibió a los funcionarios del CTI de la @FiscaliaCol, Jesús Antonio Pacheco y Rodrigo López, quienes permanecían secuestrados por el ELN desde mayo de 2025.



Su… — Defensoría del Pueblo (@DefensoriaCol) November 12, 2026

La operación estuvo coordinada por la entidad, junto con la Misión de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Colombia junti con el Comité Internacional de la Cruz Roja (CIRC). "Terminó esta etapa de sufrimiento extremo, pero reiteramos que esto no debería ocurrir", aseguró la Defensoría.

En su pronunciamiento, la entidad también exigió la liberación de todas las personas secuestradas por el Eln y por todos los grupos armados. Asimismo, reiteró su compromiso con el acompañamiento a las víctimas de secuestro y sus familias.

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Los dos funcionarios del CTI fueron liberados este 12 de noviembre.

Asimismo, la Defensoría se refirió al “juicio revolucionario” al que fueron sometidos los funcionarios del CTI por parte del Eln. “Ningún grupo armado puede atribuirse facultades judiciales, imponer condenas ni utilizar el secuestro como mecanismo de presión, castigo o negociación”.

Puntualmente, los hechos ocurrieron el 8 de mayo de 2025, cuando ambos se desplazaban por motivos laborales hacia el municipio de Fortul. Desde entonces, sus familias han insistido al Gobierno y al grupo armado en su pronta liberación.

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Casi un año después de su secuestro, el 6 de mayo de 2026, el Eln anunció un “juicio revolucionario” contra los funcionarios Rodrigo López y Jesús Pacheco, así como contra los agentes de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol de la Policía (Dijín) Franque Esley Hoyos Murcia y Yordin Fabián Pérez Mendoza, quienes también permanecían en cautiverio y fueron liberados un mes después.

En esa línea, el grupo armado los “sentenció”, sin tener ninguna competencia para hacerlo, a 55 y 60 meses de “prisión revolucionaria”, respectivamente, bajo el argumento de que ambos adelantaban labores de espionaje. Además, esa misma facción del grupo armado secuestró el pasado 17 de agosto, en Norte de Santander, a tres agentes de la Policía y a un civil: Fredy Russi González, Erika Monroy Hurtado, Édison Yesid Medina Traslaviña y Angi Jácome.

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El secuestro ocurrió hacia las 12:30 del día, cuando los hoy secuestrados se movilizaban en un vehículo Chevrolet Spark GT de color rojo. Según informaron las autoridades, varios hombres armados que se desplazaban en dos camionetas los interceptaron y se los llevaron.

El plagio más reciente se dio el pasado 4 de noviembre, cuando el Frente de Guerra Oriental del Eln secuestró a la subteniente del Ejército Nacional María Camila Pantoja Hernández, en el casco urbano del municipio de Saravena (Arauca).

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A pesar de ser los responsables del plagio y de la seguridad de la uniformada, en su mensaje atribuyeron a las Fuerzas Militares las posibles consecuencias de cualquier intento de rescate “que ponga en riesgo su vida”. El Eln también envió un mensaje a la familia de la subteniente Pantoja Hernández, diciendo que el secuestro haría parte de los “riesgos de la guerra que a diario vive el país, que María Camila se encuentra bien y que se le respetarán sus derechos de acuerdo con las realidades de la guerra que vive la región”.

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