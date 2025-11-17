Liberan a los cinco soldados secuestrados por el Eln en Arauca, el 9 de noviembre

Los cinco un uniformados estaban en poder de ese grupo al margen de la ley desde el pasado 9 de noviembre. Foto: Redes sociales

En la tarde de este lunes 17 de noviembre se confirmó la liberación de siete soldados que el pasado 9 de noviembre habían sido secuestrados por el Ejército de Liberación Nacional (Eln) en el municipio de Tame (Arauca). Los uniformados fueron entregados a una comisión humanitaria liderada por la Defensoría del Pueblo y la Organización de las Naciones Unidas en Colombia.

Según la información que se conoce hasta el momento, un batallón de la región está esperando a los uniformados para brindarles la atención necesaria y someterlos a los exámenes médicos y de rigor. De manera preliminar se conoce que los soldados, que estuvieron más de una semana en manos del Eln, están en buenas condiciones generales.

Los soldados Sergio Andrés Muñoz, Daniel José Montive, José Alejandro Moreno, Edgar Muñoz y Leider Javier Navarro habían sido secuestrados por el Frente de Guerra Oriental del Eln en jurisdicción del municipio de Tame (Arauca), tras ser interceptados en un retén ilegal ubicado sobre la vía que comunica con el municipio de Arauca.

El Ejército señaló en su momento que los cinco jóvenes pertenecen al Batallón de Artillería de Campaña 18 y que se encontraban en período de permiso al momento de los hechos. Por esa razón estaban de civiles el día que fueron interceptados por el grupo al margen de la ley. Los obligaron a bajar del vehículo en el que se movilizaban y se los llevaron con rumbo desconocido.

