Tribunal condena a exfiscal María Teresa Suárez por favorecer a red de narcotráfico./Imagen de referencia.

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La exfiscal María Teresa Suárez Ochoa fue condenada en primera instancia por la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior de Bogotá por el delito de prevaricato por acción agravado, en modalidad de delito continuado, debido a una decisión con la que favoreció a integrantes de una organización criminal que ella misma investigaba.

Según indicó el tribunal, la decisión se adoptó “tras concluir que la procesada, en su condición de fiscal sexta especializada adscrita a la Dirección Especializada contra el Narcotráfico, profirió decisiones manifiestamente contrarias a la ley al atribuir la calidad de cómplices, y no de coautores, a integrantes de una organización criminal dedicada al tráfico de estupefacientes, pese a la solidez del material probatorio recaudado durante la investigación”.

Lea: Presidente Petro avaló extradición de “Pipe Tuluá” un día antes de anunciar negociación con su banda

La Sala determinó que, el 18 de julio de 2019, Suárez Ochoa imputó a los miembros de la red criminal en calidad de cómplices, cuando, según la investigación, estas personas debieron ser judicializadas como coautores.

El tribunal señaló que el actuar de la exfiscal no correspondió a una interpretación jurídica razonable, sino a una conducta dolosa que “desconoció de forma abierta el marco normativo aplicable y vulneró principios esenciales de la administración de justicia”.

Le puede interesar: Murió alias “Maikol”, presunto jefe de la estructura 57 de las disidencias en Valle del Cauca

Por estas conductas, Suárez Ochoa fue condenada a 64 meses de prisión, es decir, más de cinco años. También deberá pagar una multa de 88,88 salarios mínimos legales mensuales vigentes, lo que equivale a más de COP 126 millones. Además, quedó inhabilitada para el ejercicio de derechos y funciones públicas por más de 10 años.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.