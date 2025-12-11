Logo El Espectador
Imputan a 11 personas señaladas de planear actos de vandalismo y terrorismo en Bogotá

La Fiscalía General de la Nación les atribuye, por lo menos, 12 eventos ilícitos entre marzo de 2024 y septiembre de 2025 en diferentes sectores de Bogotá, entre ellos, la incineración de un bus del SITP que transportaba 12 pasajeros. Esto es lo que se sabe.

Redacción Judicial
11 de diciembre de 2025 - 08:25 p. m.
Entre los capturados se identificó a Sneider Sebastián Cantor Cortés, alias “Salvatore”, y a Juan Sebastián Manios Lozano, alias “Tolima”. Estos dos hombres serían los principales coordinadores de la fabricación de elementos peligrosos en la red.
Foto: Arc
Una fiscal de la Estructura de Apoyo (EDA) de la Seccional Bogotá les imputó a 11 presuntos integrantes de una red señalada de planear y ejecutar actos de vandalismo y terrorismo en diferentes sectores de Bogotá, los delitos de concierto para delinquir, terrorismo, incendio, empleo o lanzamiento de sustancias u objetos peligrosos y daño en bien ajeno.

Asimismo, les fueron imputados los cargos de perturbación en servicio de transporte público, colectivo u oficial, lanzamiento de sustancias u objetos peligrosos, y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones de uso privativo de las Fuerzas Armadas, o de explosivos, todas estas conductas agravadas.

Los capturados no aceptaron los cargos y, por decisión de un juez de control de garantías, deberán cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario mientras avanza su proceso judicial. Según indicó la Fiscalía General de la Nación, estas personas fueron detenidas tras registros y allanamientos coordinados con la Policía Nacional, en los que fueron incautados panfletos, un arma de fuego traumática, dos proveedores, 28 cartuchos, pólvora, un hacha y banderas.

Entre los capturados se identificó a Sneider Sebastián Cantor Cortés, alias “Salvatore”, y a Juan Sebastián Manios Lozano, alias “Tolima”. Según el ente investigador, “estos dos hombres serían los principales coordinadores de la fabricación de elementos peligrosos como bombas molotov y ‘papas bomba’, y los encargados de definir los diferentes roles que cumplirían los demás involucrados para transportar, lanzar o activar los artefactos contra la fuerza pública, lugares de concurrencia masiva, el transporte y la infraestructura de la ciudad”.

Asimismo, la Fiscalía indicó que las otras personas fueron identificadas como Omar Millet Araya Romero, alias “No Educado”; Silva María Pinzón Camargo, alias “Chimol”; Daniel Felipe Pulido Sarmiento, alias “Chinche San”; Cristhian Camilo Medina Rojas, alias “Topo”; Carlos Raúl Torres Laguna, alias “Pri”; Camilo Andrés Portilla Castañeda, alias “Copete”; Brian Stiven Valderrama Cubides, alias “Garu”; Lennet Steven Mestra Montes, alias “83″; y Joan Sebastián Castellanos Díaz, alias “Slow”.

Según indicó el ente investigador, “la organización ilegal estaría implicada en, por lo menos, 12 eventos ilícitos como el ataque con explosivos a una patrulla de la Policía Nacional y las heridas causadas a un uniformado, el 15 de marzo de 2024; la quema de una motocicleta en una universidad, el 21 de marzo de 2024; y la incineración de un bus del SITP que transportaba 12 pasajeros, el 25 de abril de 2024″. Asimismo, señalaron que el hecho más reciente habría sucedido el pasado 11 de septiembre, donde alias “Garu” habría resultado herido mientras manipulaba un explosivo.

Por Redacción Judicial

Michael Myers(apgw0)Hace 23 minutos
Milicias urbanas del frente isabel zuleta ..
REFLEXIONE(94518)Hace 27 minutos
Atentos, está será una bandera de campaña del inquilino y sus fanáticos, les prometerán sacarlos de la cárcel porque son vulnerables, los nombrará gestores de paz para que sus delitos sean desactivados, los incluirán en programas de subsidios (si que ya no están en ellos), dirán que les violaron sus derechos humanos, sin importar que sobrepasaron las líneas normativa y ética. CULTURA POLÍTICA
